Suicidio infantil: preocupantes cifras lo sitúan como segunda causa de muerte entre niños de 8 y 18 años

En 2015 se registraron 309 suicidios de niños, adolescentes y jóvenes: casi uno diario. Hoy, 22 días transcurrido el 2019 ya van dos muertes por esta causa. Según datos del Ministerio de Salud, el suicidio infantil es la segunda causa de muerte en el preocupante rango etario de entre 8 y 18 años.

Según confirmó la Seremi de Educación, Bárbara Soto, el año pasado 13 jóvenes murieron así. Habrían sido movidos por problemas familiares y por haber sufrido bullying en sus colegios.

"No podemos esperar que un niño suba las notas si no quiere ir al colegio. Y, por lo mismo, empezamos a levantar una campaña donde hemos capacitado a 5 mil profesores en suicidio escolar y ciberacoso. La normativa exige tener un encargado en convivencia escolar, pero no siempre es la persona más capacitada. Se ven sobrepasados, sin gente preparada", detalló Soto a La Tercera.

Pese a esto los casos continúan ocurriendo. Por esta razón, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, pidió información a todos los Seremis. Esto para conocer la magnitud del problema.

Hay preocupación entre las autoridades y también en la Fundación Todo Mejora. De ellos, 21 eran niños de entre 10 y 14 años; 107 tenían entre 15 y 19; y 181, entre 20 y 24 años.

Suicidio infantil

Según cifras del Minsal, después de los accidentes, el suicidio es la segunda causa de muerte entre niños y adolescentes. Así, en los últimos diez años, se han registrado 1.030 muertes por lesiones autoinfligidas en personas de entre 8 y 18 años.

Desde el ministerio, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que de una persona que decide suicidarse, se estima que hay otras 20 que los están intentando y unas 50 que lo están pensando.

"Esto es para generar un clima escolar y que los niños tengan factores protectores. Además queremos sensibilizar a las personas, a las autoridades, a la comunidad y a los padres acerca del suicidio", aseguró al diario.

En esa línea, el Ministerio está ad portas de lanzar una Guía de Prevención del Suicidio que será implementada en los colegios.