EEUU reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y amenaza a Maduro

"Todas las opciones están sobre la mesa si Nicolás Maduro amenaza o emplea la violencia contra cualquiera de los miembros de la Asamblea Nacional", indicó un funcionario de alto rango del gobierno de estados Unidos luego de que la Casa Blanca expresara su apoyo al líder de la oposición Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al líder opositor como presidente interino de Venezuela luego de que se autoproclamara como presidente "encargado" en medio de la gran marcha opositora convocada para este jueves 23 contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de maduro. Hoy he reconocido oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como Presidente interino de Venezuela", tuiteo Trump.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019