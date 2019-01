Guaidó se autoproclama "presidente encargado de Venezuela" en medio de una jornada de masivas protestas contra Maduro

El jefe del Parlamento Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado de Venezuela".

Asumo la responsabilidad bajo bajo el artículo 333 y 350. Juro asumir el compromiso de la no violencia. “Hoy 23 de Enero juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de usurpación”", dijo Guaidó durante la concentración en Chacao frente a miles de personas que marcharon para mostrar su apoyo al presidente del Parlamento y la ruta planteada por la oposición.

"Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres", dijo desde la tarima, con la mano levantada.

Luego de la juramentación de Guaidó, los ciudadanos presentes entonaron el himno nacional y apoyaron con aplauso la decisión del político venezolano.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump reconoce al líder de la oposición Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2019