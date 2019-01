Amnistía podría favorecer a Maduro y sus colaboradores ofrece presidente interino Juan Guaidó

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le confirmó a la periodista Patricia Janiot que la Ley de Amnistía, aprobada recientemente por el parlamento de ese país caribeño "puede beneficiar a los altos personeros del régimen del usurpador (Nicolás) Maduro, incluyéndole".

Tras el acto de juramentación que se llevó a cabo en el multitudinario "cabildo ciudadano", celebrado en Caracas el 23 de Enero, Guaidó comentó a la periodista colombiana: "los golpes de estado los dan los militares. Nosotros nos hemos abrazado a la Constitución por el cese de la usurpación. Venezuela está dispuesta a luchar por un gobierno de transición. El 23E hubo elementos de la familia militar que no reprimieron a los manifestantes. Ese es el espíritu que fraternidad que queremos en Venezuela".

Janiot le preguntó, derechamente a Guaidó si era cierto que sostuvo una reunión con el "número 2" del régimen, Diosdado Cabello Rondón, sobre quien pesan cargos de narcotráfico ante la DEA. ""Hasta cuando dice la verdad, ese señor miente. Yo no me he reunido con él".

Sobre las amenazas las diversas amenazas que ha recibido, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de Maduro, Guaidó confirmó estar dispuesto al punto de ofrendar su vida, por la libertad de Venezuela.

AP

"Aquí tenemos años con Presos Políticos como Leopoldo López, Juan Requesens, exiliados como Gaby Arellano y más de 300 personas privadas de libertad bajo condiciones de tortura. Todos sabemos de lo que es capaz éste régimen", comentó el ingeniero de 35 años.

Sobre si es o no partidario de una intervención militar extranjera, el presidente interino de Venezuela dijo que "lo ideal es una elección soberana. Maduro está desesperado y prueba de ello fueron los muertos de ayer, cuando colectivos (bandas paramilitares del oficialismo) salieron a atacar a manifestantes pacíficos. Nuestra gente está pasándola mal y estamos logrando ayuda Humanitaria, como la que ofreció Estados Unidos con 20 millones de dólares. Queremos ser el país alegre y próspero que fuimos".

Cuestionado sobre la posibilidad de un diálogo político, como el que plantean los gobiernos de México y Uruguay, Guaidó rechazó con firmeza esa posibilidad, afirmando "eso ya no está en el escritorio".

"No queremos que se piense que la amnistía es sinónimo de impunidad u olvido. Estamos trabajando para recuperar los bienes de la república, en la ayuda humanitaria, en mantener la presión en la calle y para ello convocaremos a movilizaciones para éste sábado", finalizó diciendo el presidente encargado del país con el peor desempeño económico, tras 20 años de "socialismo del SXXI".

La noche de éste jueves, en las principales ciudades de Venezuela hubo cacerolazos y se produjeron marchas nocturnas.