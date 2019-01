Tras anuncio de hasta 38º C en la zona central: ¿conviene más ventilador, enfriador o aire acondicionado?

Hasta 36ºC se proyectan para este sábado en la Región Metropolitana. No es la única donde se sentirá calor: según la Dirección Meteorológica de Chile, en la precordillera de Valparaíso se sentirá hasta 38º C mientras que en el Ñuble se llegará a los 34º C. Por eso, emitieron una alerta que se extiende hasta el próximo lunes para toda la zona central.

on sólo escuchar eso de inmediato vienen a la cabeza productos como un ventilador, enfriador de aire y aire acondicionado (AC) para combatir el problema del calor. ¿Qué conviene más?

Diferencias

Según Sebastián Tolvett, ingeniero especialista en calidad de aire y director de la escuela de mecánica de la Utem, en iguales condiciones, estos tres elementos presentan notorias diferencias.

"Un ventilador no enfría, lo único que hace es mover el aire. ¿Cuándo es razonable? Cuando la temperatura externa es menor a la interna", señala.

Aún así advierte que, en espacios cerrados, podría tener consecuencias negativas. "Hasta puede calenta una habitación porque tiene un motor que aumenta la temperatura".

Sobre los enfriadores de aire , afirma que "lo que se hace con eso es traspasar el aire por agua y ese proceso hace que salga aire más frío". De todas formas agrega que "si esa agua después de un tiempo alcanza la temperatura de la sala, el enfriador se convierte en un ventilador".

Por último, indica que el método más efectivo es el AC. "Funciona con un tipo de refrigerante y con un ciclo de compresión de vapor. Es más caro porque tiene más tecnología, pero es también más eficiente pues si lo vemos como una inversión para invierno, también nos puede servir para calentar una habitación".

Precios y niveles de venta

Sobre la comparación de precios, tiene razón: los ventiladores pueden encontrarse desde los $15.000, los enfriadores desde los $40.000 y los AC desde los $150.000 en adelante.

"Lo más requerido son los ventiladores con cerca del 45% de la venta", indica Felipe Ruiz-Tagle, product Manager de Easy.

Aún así, pese a que aún no cierran enero, creen que la venta de AC aumentó 10% en comparación al año pasado.

¿Razones? "Son más accesibles que en el pasado y es la forma más eficiente de bajar la temperatura".

Tipos de construcción

Por último, el profesor Tolvett es enfático en indicar que "lo que tenemos que entender en términos de climatización, depende mucho de la construcción. Si tú tienes una habitación deficiente en términos de aislación térmica, tienes que usar métodos más potentes para conseguir la temperatura que buscas".

Algo similar es lo que precisa Manuel Carpio, investigador de Cipycs afirmó que se puede aumentar 4°C en construcciones de hormigón o en lugares donde hay asfalto.

“Normalmente, las islas de calor urbano se encuentran en el centro de las ciudades y nuestra capital no es la excepción. Particularmente, el centro de Santiago concentra gran cantidad de construcciones que usan estos materiales. Adicionalmente, en otras zonas como en áreas de La Florida, también se pueden encontrar lugares que son afectados por este fenómeno, debido a la gran cantidad de nuevas edificaciones, en desmedro de las áreas verdes”, señala Carpio.

Por lo mismo llamó a "estudiar las islas de calor urbano" y aplicar soluciones para estas.