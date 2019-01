Y siguen subiendo: aumentan a ocho ex funcionarios de Carabineros formalizados por Caso Catrillanca

Si hasta ayer eran sólo cuatro los carabineros investigados por obstrucción a la Justicia en el caso de la muerte de Camilo Catrillanca, este viernes los ex funcionarios de la policía uniformada que quedaron bajo la lupa de Fiscalía aumentaron a ocho

El número se duplicó luego que el Ministerio Público decidiera formalizar hoy, en el Juzgado de Garantía de Collipulli, a quien fuera jefe del Gope en La Araucanía el día en que el joven mapuche perdió la vida, Manuel Valdivieso; el ex jefe de Fuerzas Especiales, Jorge Contreras; el cabo Gonzalo Pérez; y el civil y ex abogado de Carabineros, Jorge Inostroza.

Todos ellos habrían sido nombrados en distintos testimonios relacionados al caso, aunque es Inostroza quien más aparece en los relatos de los ex sargentos Carlos Alarcón y Raúl Ávila, ambos con cargos de homicidio, y de los ex cabo Braulio Valenzuela y el ex el suboficial Patricio Sepúlveda, a quienes se les investiga por obstrucción a la Justicia.

Según declaraciones de estos ex uniformados, el abogado habría sido clave en la entrega de las primeras versiones que apuntaban a la inexistencia de videos del momento exacto en que murió Catrillanca.

Audiencia

Fueron ocho los abogados que llegaron a sumarse a defender tanto a los cuatro nuevos imputados y a los otro que ya fueron formalizados lo que generó retrasos en el inicio de la audiencia, originalmente en tabla para las 09:30. Como la sala era pequeña, hubo que generar espacios para todos estos profesionales, por lo que la magistrada Sandra Nahuelcura, jueza del juzgado, hizo salir incluso a los formalizados.

Tras eso, la jueza ordenó dividir la audiencia en tres partes, destinando gran parte de la primera etapa en debatir la exclusión del Indh de la causa. Esto fue solicitado por la defensa de los imputados, que aseguraban que bastaba con la presencia del Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía.

Las otras dos aristas eran los términos de la formalización y las eventuales medidas cautelares. Debido a la complejidad de la causa, al cierre de esta edición, se espera que el pronunciamiento de la magistrada tarde un par de horas.

Informe de la PDI

En cualquier caso, cabe señalar que la formalización se dio luego que se conociera un informe de la PDI que señaló que la bala que mató al comunero tuvo una trayectoria fija.

Con este peritaje se cae así la tesis que hablaba de un rebote del proyectil en el tractor que conducía Catrillanca.

Sobre esa arista, otra vez el Ministerio Público consigue antecedentes para formalizar a Alarcón y Ávila por el homicidio del joven mapuche.