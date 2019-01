El heroico gesto de Lavín tras enterarse del robo que sufrió al alcalde de La Florida en Las Condes

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, enfrentó a cuatro maleantes que intentaron robarle su automóvil la madrugada de este sábado en Las Condes.

El hecho se produjo cerca de las 04:00 horas cuando salía de una comida con amigos en un restaurante de Isidora Goyenechea en la comuna de Las Condes.

Violento suceso

Los desconocidos, portando pistolas y cuchillos, y movilizándose en un minicooper y una moto, intentaron robar su vehículo cuando el alcalde lo abrió para regresar a su comuna, por lo que este inició un forcejeo con uno de los sujetos.

"Peleé con uno de ellos, me robaron un teléfono celular, pero no se pudieron llevar el auto. Y producto de la pelea perdieron una de las motos con la que trataron de asaltarme", relató a Cooperativa.

Carter hizo un mea culpa después del hecho, señalando que "hice lo incorrecto, hay que decirlo, cuando a uno lo asaltan uno tiene que entregar todo, pero la verdad yo estoy chato, ya no estoy dispuesto a que nos sigan intentando atacar los delincuentes. Y la verdad es que reaccioné desde el estómago".

La llegada de Lavín

"Ahora pensándolo bien, evidentemente uno expone su vida, me pudieron haber disparado, no es lo correcto, no es heroico lo que hice, fue bastante torpe. Por lo tanto, los que quieran escuchar, si les pasa, entreguen el auto, pero a mí esto ya me tiene saturado, la violencia, la desfachatez con que estos tipos actúan", reafirmó Carter

Personal de Carabineros de la 17a comisaría y de Labocar llegaron hasta el lugar para realizar los peritajes y dar con el paradero de los delincuentes. Fue en ese momento en que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, también llegó al sector para apoyar a su par.

De hecho, tras conversar varios minutos y entregarle su respaldo, ambos alcaldes terminaron el encuentro con un apretón de manos pues Carter se manifestó más relajado tras la llegada de su colega al lugar de los hechos.