Chile se alista para otro round con Bolivia en La Haya: canciller Ampuero visitará el río Silala

Otra vez más Chile y Bolivia se enfrentarán en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta vez el motivo de disputa es el río Silala: según los bolivianos este afluente es completamente de ellos, mientras que los chilenos aseguran que es uno de tipo internacional, por lo que también tenemos derecho de usar sus aguas.

A causa de este nuevo juicio, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, viajará este lunes hasta la Región de Antofagasta para visitar el río en cuestión y obtener así datos que permitan sustentar la defensa de nuestro país.

Por lo mismo, el canciller viajará acompañado de Ximena Fuentes y Juan Ignacio Piña, agentes del caso, además de científicos a cargo de la investigación.

Visita clave

¿Por qué es tan importante esta visita? El equipo de científicos es clave pues uno de los argumentos de Bolivia apuntan a que Chile desvió artificialmente este río para sacar provecho de él. Sin este desvío que supuestamente realizó nuestro país, el Silala se quedaría sólo en suelo boliviano. Con ese razonamiento, dicen los andinos, sería ilegal el uso de las aguas en el norte chileno.

No obstante, la postura nacional es radicalmente distinta: se afirma que el Silala naturalmente correría a Chile, cuestión que lo convierte en un torrente internacional y por lo tanto, se debe velar en el lado boliviano por no interrumpirlo, no usarlo de forma inapropiada, evitar su contaminación y, en ningún caso, provocar su desvío.

Cabe mencionar que la demanda, en esta oportunidad, nació de parte de Chile luego que Evo Morales reclamara, en reiteradas oportunidades, que el Silala era boliviano.