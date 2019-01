La dramática historia del chileno que no puede cobrar su pensión porque le dicen que "está muerto"

Tiene 66 años y no puede cobrar ninguna pensión. Se llama Manuel Carvajal y vive en Quilpué. Ese dato, aunque parezca de Perogrullo, es importantísimo: sí, está vivo, contrario a lo que le dicen en el Registro Civil, donde figura fallecido.

El calvario de don Manuel comenzó en noviembre, cuando decidió regresar a Chile desde el Estado de Zulia en Venezuela. Allá se estableció hace 39 años: se fue de nuestro país a finales de la complicada década de los 70.

"Estuve 39 años en Venezuela. Regresé a Chile en noviembre pasado. Al volver me junté con la esposa que tenía antes de partir. Ella me dijo que fuera a Chileatiende a averiguar el tema de la pensión. Fui entre un lunes y un martes a preguntar y ahí me dijeron que yo figuraba como fallecido", indica don Manuel a Publimetro.

Aseguró que todo le parecía como sacado de una película. De hecho, cuando ingresó al país con su carné chileno ni siquiera lo alertaron de la situación.

"Mostré la cédula de identidad chilena al ingresar y no tuve ningún problema", agregó Carvajal.

Teorías del problema

El drama del chileno que no puede cobrar su pensión porque figura como muerto / Gentileza

Pero, ¿cómo pudo ocurrir todo esto? Don Manuel tiene una teoría. "Yo a mi esposa la quise llevar pero ella no quiso.

Yo siempre hablaba con ella. Desde allá yo le mandaba 'cobre', pero un día llegó el momento en que me dijo que 'no necesito que me mandes más' y así fue", precisó.

Este dato resulta clave, según el diputado Andrés Longton (RN), uno de los representantes del distrito de Quilpué y que está asumiendo los roles de ayuda para "revivirlo", desde el punto de vista legal.

"El caso de don Manuel es insólito pero es así cómo funciona en nuestro país la 'muerte presunta'. Esto ocurre cuando han transcurrido cinco años sin que se tengan noticias de él -don Manuel estuvo viviendo en Venezuela- se declara esta muerte. Con esto se otorgan sus bienes a sus herederos y se sospecha que esta era la finalidad que tenía su cónyuge para quedarse con una propiedad que, al parecer, tenía inscrita", precisó a Publimetro el diputado Longton.

Problemas de un "fantasma viviente"

Más allá del trámite que se debe realizar, que es más bien largo, Carvajal está teniendo problemas puntuales pues no puede acceder a un trabajo estable porque no puede firmar contratos y menos, abrir una cuenta en un banco ni tampoco firmar cheques para que le paguen.

"Él no puede hacer ningún trámite: es como un fantasma en vida. No puede acceder a ningún beneficio porque no figura en el sistema. Eso encarece sus posibilidades de vivir tranquilo", agrega Longton.

Carvajal agrega, por lo mismo, que la vida le está resultando más difícil de lo que a cualquier otro que respire en esta parte del mundo. "Yo aparezco como muerto. No me han dicho nada, estamos en espera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Estoy haciendo puros pololitos, en carpintería y herrería. Algo de albañilería, cualquiera cosa que me salga", cuenta con tristeza, pues no sabe qué más hacer.

Por lo mismo, si alguien quiere contactarse con él para ayudarlo, pueden escribir un correo a su sobrina, Alejandra Martínez ([email protected]), quien puede canalizar ofertas de trabajo o asesorías legales. La idea es hacer que la vida de don Manuel sea mucho menos complicada en este mundo que ha sido realmente cruel para él.