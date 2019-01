Casa Blanca presiona a Maduro: anuncian nuevas sanciones contra la petrolera estatal venezolana

Como parte de esta nueva fase de presión contra el régimen de Nicolás Maduro -tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela -el Gobierno estadounidense anunció este lunes un nuevo paquete de sanciones contra la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El anuncio lo hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, esta tarde en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Entre las sanciones se incluye el bloqueo de 7 mil millones de dólares en activos en Estados Unidos.

"Hoy el Tesoro actuó contra Pdvsa para evitar más desvíos de fondos de parte del régimen de (Nicolás) Maduro. EEUU mantiene responsables a quienes están detrás del declive de Venezuela. Usaremos nuestras herramientas para apoyar a (Juan) Guaidó y respaldar la democracia", afirmó Mnuchin, quien aseguró que esperan que la medida tenga "un impacto modesto en refinerías estadounidenses".

El secretario del Tesoro explicó que, una vez que Pdvsa esté en las manos de quien Estados Unidos considera los líderes legítimos del país, los fondos bloqueados serán direccionados hacia ellos.

"Se preservarán los activos para los venezolanos donde corresponden (…) a través de la transferencia del control hacia el presidente interino o gobierno electo que actúe contra la corrupción", explicó.

Por su parte, minutos antes, Guaidó, anunció que asumió el control de los activos de Venezuela en el exterior, para evitar que Maduro acabe con los recursos en una eventual salida del poder.

"A partir de este momento iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra República en el exterior, para impedir que en su etapa de salida (…) el usurpador y su banda busque 'raspar la olla' (agotar)", dijo en un comunicado difundido en redes sociales.

Por último, el Senador republicano por Florida, Marco Rubio -quien ha sido muy influyente en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela- celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en momento en que la administración de Donald Trump intenta recortar el financiamiento que recibe el aparato de represión del régimen de Nicolás Maduro.

"La familia criminal de Maduro ha utilizado PDVSA para comprar y mantener el apoyo de muchos líderes militares", enfatizó Rubio en un comunicado.

All property & interests of PdVSA are now blocked & U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them. #Venezuela’s oil belongs to the Venezuelan people & the money for oil will now go to them through the legitimate government of @jguaido

— Marco Rubio (@marcorubio) January 28, 2019