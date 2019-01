46 mil inscritos y contando: chilenos se suman en masa a demanda de consumidores por obsolescencia programada contra Apple

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) da cuenta de que mil chilenos se suman por hora a la demanda de consumidores contra Apple.

Tras poco más de un día desde que la organización dispuso de un banner en su página para que los usuarios se sumen a la queja que llevaron a tribunales, ya son más de 46 mil inscritos.

La Odecu presentó la queja a la Justicia la semana antes pasada, y el jueves pasado se declaró admisible. La agrupación busca que la empresa estadounidense pague una compensación de 126 mil pesos por incurrir en la mala práctica de ralentizar deliberadamente sus dispositivos y propiciar así el recambio del mismo.

Stefan Larenas, presidente de la Odecu, señaló este lunes a Publimetro que "ha habido un engaño manifiesto al poner un software que en definitiva lo que hace es ralentizar el teléfono y eso ha significado que fue programado para su obsolescencia. El consumidor ha sido engañado en el tiempo de duración del teléfono, de los modelos que han sido comprados entre el 2014 y el 2017".

"Para sumarse a la demanda, que es muy importante, hay que entrar a la página de Odecu.cl. Hay un botón en la parte superior y está un formulario de inscripción que es muy simple. Eso a nosotros nos sirve para mostrárselo al tribunal", explica el presidente de la agrupación.

Formulario para sumarse a la demanda contra Apple. / Odecu

¿Quienes pueden formar parte de la queja? Los modelos en entredicho son el iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE. La queja, entonces, contempla a todos aquellos usuarios que compraron alguno de estos dispositivos entre 2014 y 2017. Odecu estima que podrían ser cerca de 2 millones los demandantes potenciales.

A continuación, se puede llegar al formulario haciendo clic aquí. Sin embargo, por la alta demanda, la agrupación también aconseja recurrir a su página de Facebook, donde también dispusieron del atajo para llegar al formulario.