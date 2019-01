Las personas podrían morir congeladas "en minutos": ola de frío ártico golpeará a EEUU con mínimas de -50 grados

Entre este miércoles y el viernes Estados Unidos se verá afectada por una ola de frío ártico, con temperaturas que podrían llegar a los -50 grados Celsius.

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional, al menos el 75% del país norteamericano tendrá mínimas bajo cero, en el que es considerado el "congelamiento más letal en una generación".

A frigid arctic air mass is expected to spread across much of the north central and northeastern U.S. this week. These are the coldest wind chill values expected over the next several days. Check forecasts from your local NWS office for details specific to your area. pic.twitter.com/zqsMZxPK7L

Iowa, Wisconsin, el norte de Illinois, Dakota y Minnesota soportarán temperaturas de entre -30 a -50 grados, esperándose que los termómetros rompan todos los récords históricos de frío en Estados Unidos.

Al respecto el meteorólogo del Weather Prediction Center, Brian Hurley, advirtió que producto del frío, las personas podrían sufrir "problemas de congelación e hipotermia muy rápidamente, como en cuestión de minutos, tal vez segundos".

"Esto no es solo inusual, es 30 grados por debajo de lo normal. Cuando lo piensas en ese sentido, es un gran' whoa "", aseguró el experto.

La ola de frío ártico que golpeará gran parte de Estados Unidos, y que recuerda bastante a la película "El día después de mañana", tiene una explicación.

Esto se debe a que el vórtice polar, es cual es un gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra, se arremolinó sobre Estados Unidos, por lo cual durante estos días se vivirán probablemente los días más helados en la historia.

"Una generación entera ha vivido sin experimentar este tipo de frío en el área de Chicago", explicó por ejemplo el meteorólogo superior de AccuWeather Mike Doll, considerando que la ciudad tendrá mínimas de -30 grados.

El meteorólogo del Centro de Predicción de Clima del NWS en College Park, Richard Bann, aseguró que las bajas temperaturas que se sentirán a partir de esta jornada son"un frío peligroso, mortal".

"La piel que queda expuesta pierde calor a toda velocidad, sin que uno se dé cuenta", remarcó. Incluso, el propio Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la ola de frío "podría amenazar vidas"

Por lo mismo, tanto los expertos como las autoridades han llamado a la población a tener cuidado durante estos días. Por ejemplo, en Chicago la alcaldía instaló "centros de calentamiento" e incluso en las estaciones de Metro se han colocado estufas para la gente que espera por los trenes en los andenes.

El sitio FlightAware.com indicó por su parte que más de 3.480 vuelos habían sido cancelados hasta las primeras horas de este miércoles debido a los efectos de las bajas temperaturas, varias escuelas públicas han suspendido las clases en toda la nación y el zoológico de la mencionada ciudad cerrará sus puertas por cuarta vez en sus 85 años de historia.

Ante la ola de frío ártica que afectará a Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a mostrar su negativa a reconocer la existencia del calentamiento global, ironizando con este término en su cuenta de Twitter.

"En el hermoso Medio Oeste, las temperaturas del viento están alcanzando los 60 grados Fahrenheit bajo cero (unos 50 grados centígrados bajo cero), el mayor frío registrado. En los próximos días, se espera que se enfríe aún más. La gente no puede durar afuera ni siquiera unos minutos. ¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? ¡Por favor, vuelve rápido, te necesitamos!", afirmó el gobernante, quien se ganó la crítica de varios usuarios.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2019