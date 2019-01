Al borde de la glaciación en EEUU: ola polar obliga a incendiar las vías de los trenes en Chicago

La ola polar en Estados Unidos ha roto récords con temperaturas que alcanzan los -30ºC. Tanto así que en Chicago están incendiando las vías para que los trenes puedan circular.

En esta ciudad las temperaturas han alcanzado los -28ºC, temperatura que provoca que el metal de las vías, sobre las que pasan los trenes, se deformen a tal punto que pueden hacer saltar los tornillos que las mantienen fijas o literalmente fracturarse por la tensión.

Para poder repararlas, los equipos de mantención queman trozos de cuerda cubierta con queroseno para que las vías se calienten, recuperen su forma y así poder reparar las partes que se hayan fracturado o volver a colocar los tornillos.

With temperatures near -20 degrees in Chicago, railroad crews are setting tracks on fire to keep trains moving. https://t.co/tk9G3Gl1D9 pic.twitter.com/0aYsdGd5Wm

It's so cold in Chicago that the rail tracks were set on fire to prevent freezing and to keep trains running.

pic.twitter.com/3ZzUvK92QF

— Breaking911 (@Breaking911) January 30, 2019