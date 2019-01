Para morir de ternura: niño llama al 911 porque tenía "un mal día en la escuela"

Los telefonistas de la policía están entrenados para enfrentar una serie de situaciones, inclusive las más curiosas. Una operadora en Indiana tuvo que saber de matemáticas cuando un niño llamó al 911 en busca de ayuda con su tarea.

La operadora de la policía de Lafayette, Antonia Bundy, respondió a la llamada del niño que dijo que tenía "un mal día en la escuela". Parecía que el pequeño tenía "toneladas de tarea", pensó la mujer antes de deducir que tenía problemas con las fracciones.

Una grabación de audio de la llamada publicada en Twitter muestra cómo la telefonista ayudó al menor a resolver una ecuación: tres cuartos más un cuarto. Ella le hizo sacar un pedazo de papel para averiguar la respuesta.

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O

— LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) January 25, 2019