“Quédense en casa”: policía estadounidense pide a delincuentes que no cometan crímenes porque hace mucho frío para salir a perseguirlos

En medio de la ola de frío que azota EEUU, con mínimas que podrían llegar a los -50 grados Celsius, desde todas partes se hacen recomendaciones para enfrentar lo que se podría transformar en una verdadera catástrofe.

A las sugerencias, la mayoría serias, por supuesto, se unió el Departamento de Policía de Warrensburg, en Missouri, el que hizo una divertida, y no menos realista, petición en su página de Facebook.

Los uniformados pidieron un “favor” a los delincuentes y los llamaron a mantener el crimen “al mínimo” por lo menos durante los "próximos tres días".

“Hace mucho frío… hazte a ti mismo (y a nosotros) un favor…, quédense en casa”, dice parte de la publicación.

“Sean amables el uno con el otro, mira las repeticiones de Say Yes to the Dress (escuchamos de los bomberos que es un muy buen espectáculo). Mmmmkay, gracias”, finaliza el texto.

El pedido, parte en serio parte en broma, ha tenido miles de reacciones y compartidos y todos destacan que al CM de la policía deberían darle una medalla por su ocurrencia.

Según los registros, en la zona las temperaturas podrían llegar incluso a los -30 grados.