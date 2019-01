El primer magnicidio de Chile: Justicia dicta que muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva fue un asesinato

Fue un crimen. El Ministro a cargo de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, dictó sentencia por homicidio en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

La causa que rotuló el propio juez Alejandro Madrid hace diez años se acaba de reconocer con la figura de homicidio simple, hecho que queda en la historia del país por ser el primer ex presidente de la República en morir producto de un crimen.

La muerte de Frei, ex presidente entre 1964 y 1970 y puntal de la época de oro de la Democracia Cristiana, se produjo en enero de 1982, época en que era uno de los rostros del rechazo a la dictadura de Augusto Pinochet.

Ministro Alejandro Madrid dicta sentencia por homicidio de ex presidente Eduardo Frei Montalva https://t.co/0jwxXIcOE4 pic.twitter.com/yjtwZJqHeg — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 30, 2019

Tras decretarse el primer magnicidio en la historia de Chile, el juez Madrid declaró culpables a los seis procesados por el homicidio del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva. El magistrado condenó en calidad de autores al médico Patricio Silva; a Luis Becerra, ex chofer de la familia Frei e informante de la CNI 7 años y a Raúl Lillo, ex agente de la DINA 7 años.

Además, el médico Pedro Valdivia fue condenado como cómplice por 5 años y, como encubridores, los médicos patólogos Helmar Rosenberg y Sergio González a 3 años de cárcel.

En fallo se sustenta en que los condenados actuaron de manera ilícita cuando Frei Montalva estuvo internado en la clínica Santa María tras complicaciones por una operación de una hernia al hiato, que en teoría no era más que una intervención de rutina. Tras varias autopsias, se constató la presencia de sustancias tóxicas en el cuerpo del ex presidente.