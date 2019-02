Peter Gabriel se cuadra con Daniel Jadue y lo felicita por su gestión en Recoleta

Peter Gabriel alcanzó la fama gracias al grupo de rock progresivo Genesis en la década del 70. Años más tarde, el músico concentro sus esfuerzos en el festival Womad, evento cultural organizado por la organización mundial homónima en el que se incluyen música popular, música étnica, artesanía y otras actividades lúdicas.

En 2015 el festival se celebró por primera vez en Sudamérica y el lugar escogido fue la Plaza de la Paz de la comuna de Recoleta.

Este año el festival se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de Febrero.

Es por esto que el organizador del evento envío un afectivo saludo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a través de su cuenta de Twitter.

"Los boletos para @WomadChile de este año estarán disponibles en @recoletras #LibreriaPopular, desde la próxima semana", escribió el músico.

Y a ello sumó: "Felicitaciones a todos y un agradecimiento especial a @danieljadue por el apoyo".

Tickets for this years @WomadChile are available at @Recoletras #LibreriaPopular from next week. Congratulations to all and special thanks to @danieljadue for your support. https://t.co/z9VTFU5RP3

— Peter Gabriel (@itspetergabriel) 1 de febrero de 2019