Autoridades cubanas reconocen "extraño fenómeno" asociado a caída de un meteorito

Una extraño fenómeno se produjo este viernes en la localidad de Pinar Del Río, Cuba, confirmó el diario oficial "Granma" en su edición digital. "Fuertes explosiones se escucharon en la ciudad de Pinar Del Río, y varios municipios de éste provincia como San Luis y Sandino".

Las redes sociales y diversos portales difundieron fotos y videos, en los cuales se daba cuenta de la alarma en la colectividad pinareña, por la singular situación.

"Este diario se comunicó además con el Comité Provincial del Partido en Pinar del Río y desde allí le confirmaron que se encuentran activadas las estructuras para investigar el evento. Todo parece indicar que los sucesos ocurrieron en la zona de Viñales", se puede leer en la edición digital del rotativo.

Otra versión fue del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y se refleja en éstos términos: ​“Estamos recibiendo reportes de que un meteoro fue visto en el cielo desde los cayos de Florida, Al parecer se produjo más temprano esta tarde (viernes) el impacto de un meteorito en el occidente de Cuba, cerca del pueblo de Viñales, Pinar del Río”, informó el organismo, según reportes de su estación en Cayo Hueso (EEUU).

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019