Gobierno expulsará a 12 mil inmigrantes que no cumplieron requisitos de regularización en Chile

El ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que la administración de Piñera comenzará un proceso de expulsión de 12 mil inmigrantes que no cumplen los requisitos de regularización establecidos por la administración del Presidente Sebastián Piñera.

Sostiene que el proceso que ha mantenido en marcha el Ejecutivo -y que ya ha expulsado a aquellos que infringen la ley- sigue en curso.

“Ya nos queda muy poco para terminar el análisis de las 155 mil personas que se inscribieron. Llevamos cerca de 150 mil de las que ya se hizo el análisis de sus papeles o que ya tienen la visa. Y de ellos hay 12 mil personas que no cumplen con los requisitos y el desafío ahora es iniciar su proceso de expulsión”, declaró el subsecretario a El Mercurio.

De acuerdo a Ubilla, el incumplimiento es que muchos inmigrantes que llegaron después de las fechas de inscripción se “trataron de‘ avivar’” cruzando la frontera después del plazo establecido.

“Hay personas que tienen graves infracciones o delitos en Chile, que nosotros no las vamos a regularizar. Hay cerca de 100 casos que son de delitos graves. También hay cerca de 2 mil casos que son delitos menores y habrá que analizar si se dan para su expulsión o si se pueden regularizar. Este año tenemos que seguir con nuestra política de ‘ordenar la casa’”, aseguró Ubilla.

Con relación al despliegue para ubicar a inmigrantes que no se inscribieron en el proceso de regularización, el ministro explicó que no se ha logrado con mayor efectividad puesto que había una cantidad de trámites de expulsiones administrativas que estaban desde hace mucho tiempo en el Departamento de Extranjería y Migración estancados. "Tenemos una gran cantidad de expulsiones decretadas, pero no ejecutadas. Y lo que yo pedí es que no concentráramos en las expulsiones decretadas", enfatizó.