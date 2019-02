Hasta 38° C llegarían las temperaturas desde la región de Valparaíso hasta Magallanes

La alerta de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por altas temperaturas, declarada para las regiones de Valparaíso a Aysén, se extendió hasta la Región de Magallanes, donde el fenómeno se registrará entre el domingo 3 y el martes 5 próximos. Las temperaturas máximas estimadas son inusuales para zonas como Puerto Natales y Torres del Paine, donde el lunes se esperan 26 y 27°Celsius, respectivamente. Eso en el interior de la región, porque en la costa ese mismo día también se pronostican máximas de hasta 27° C. Además, en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams se esperan máximas de entre 21 y 26° C, especialmente el lunes, día en que las temperaturas serán más altas. Por lo anterior, la Onemi de Magallanes declaró alerta temprana preventiva en toda la región mientras se mantengan las condiciones meteorológicas. Para las regiones entre Valparaíso y la zona norte de Los Lagos se esperan máximas de hasta 38° C, sobre todo este sábado y mañana domingo, mientras que en la parte sur de Los Lagos y en Aysén las extremas llegarán a los 37° C. Todas las regiones que experimentarán el fenómeno se encuentran en alerta temprana preventiva.