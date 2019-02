Voluntarios limpiarán 1.000 kilómetros de playas durante este verano

Hace unos días la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dio a conocer un plan intersectorial de limpieza de fondos marinos y playas. “Queremos mostrar la gravedad del problema de la basura marina tanto en el fondo de las bahías como en las playas y sentar las bases para un plan nacional que involucre al sector público, el privado y la comunidad organizada", señaló la autoridad durante una actividad en la bahía de Cavancha, Iquique.

La contaminación en playas ha sido un tema discutido por varios años. La presencia de colillas de cigarros, bolsas y otros plásticos dañan no solo un espacio de recreación, sino que también a la fauna presente. El año pasado la iniciativa de "Voluntarios por el océano", impulsada por Cerveza Corona y "Parley for the Oceans" realizó una gira enfocada en la limpieza de playas. Lograron recolectar 9.300 kilos de residuos.

Los trabajos de limpieza generalmente son realizados por voluntarios o la armada. / Gentileza

1.000 kms: De Santiago a Puerto Montt

Este año la meta se concentra en la superficie abarcada: esperan limpiar más de 1.000 kilómetros de playa nacional. La campaña comenzó en diciembre, y ya han cubierto 777.760 de costa.

Todo en poco más de un mes y con la colaboración de 292 voluntarios. La meta de los 1.000 kilómetros considera 16 playas distintas a lo largo del país. En solo un mes han recolectado casi 2 toneladas.

Analizando la basura recolectada hasta ahora, el 69% de lo que se encuentra es plástico, siendo este material que más está presente en las costas de nuestro país.

Seguido por el vidrio, y las colillas de cigarro. Todo el material que se encuentra, es dividido por categoría y clasificado para de esta forma ser reciclado. Dicho proceso es realizado por la empresa Rembre.

Escuadrones de limpieza

El programa funciona con equipo denominados "escuadrones de limpieza", los que recorren las playas eliminando todo residuo que se encuentre en ella.

Las actividades consideran una charla para aprender a realizar una limpieza efectiva del océano, dos horas de acción y un momento de relajo para compartir todo lo aprendido.

Casi dos toneladas han recolectado los voluntarios en un mes. / Gentileza

Gran parte de lo recolectado se reciclará y se le dará un uso superior. Esta acción se enmarca dentro de la alianza Corona x Parley.

Anunciada en mayo de 2017, la alianza se enfoca en proteger 100 islas de aquí a 2020 y mitigar la contaminación marina por plástico, una de las mayores amenazas para la salud y supervivencia del ecosistema más grande e importante del planeta: el océano. Por lo tanto, también han hecho un fuerte trabajo de limpieza de playas.

Otras organizaciones

Y esto es solo el comienzo, porque otras iniciativas se están sumando a la tendencia. Por ejemplo “Fundación Basura”, institución sin fines de lucro, se dedica a asesorar empresas, capacitar personas y colaborar con municipios para llevar distintos objetivos de limpieza local, incluidas las playas.

Su programa “Academia Basura Cero”, entrega información sobre alternativas sustentables de consumo, instalando puntos verdes con educación permanente in situ y realizando reportes de evaluación del impacto generado y cantidad de C02 evitada gracias a la recuperación de residuos a través de reciclaje y compostaje.

Además, se trata de una iniciativa con apoyo de financiamiento colectivo. Junto a más de 10 otros proyectos, es una de las causas que están dentro de la plataforma de donaciones Doning.me, a través de la cual se puede elegir una iniciativa y realizar un aporte en dinero para ellas.

Desde el Estado

Desde el 2005, en Chile se realiza el "Día Internacional de Limpieza de Playas". Es una actividad que se realiza en más de 120 países durante el mes septiembre de cada año, dirigido por la organización no gubernamental "Ocean Conservancy", a través de su programa "International Coastal Cleanup".

En Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile (Directemar) la dirige desde ese año, y desde el año 2011 se ha sumado el Ministerio de Medio Ambiente.