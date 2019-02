Maduro pide intervención al Papa para dialogar con Guaidó: "estoy al servicio de la causa de Cristo"

A pesar de que al chavismo siempre consideró a la iglesia católica como un aliado del imperio, Maduro ha tenido que aprender torcer el brazo con el Papa Francisco.

Ya en otras ocasiones el pontífice ha mostrado sintonía con e gobierno de Maduro. Ya en 2016 el chavista fue recibido por el Papa en plena ola de violencia en Venezuela.

En la misma línea, en 2017 pidió su intercesión en al diálogo con Trump. “Que el Papa nos cuide a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela (…). Que no me abandone, que no nos abandone”, dijo en una rueda de prensa.

Esta vez escogió una carta como vía para llegar al líder de la Iglesia Católica. En ella apela al Papa Francisco para que éste ayude a facilitar el diálogo en Venezuela.

Maduro al “servicio de Cristo”

"He enviado una carta al papa Francisco, espero que esté llegando o que ya esté en Roma, en el Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo”, dijo el mandatario a Sky24.

“Y con este espíritu le he pedido ayuda en un proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo”, escribió Maduro para que el sacerdote argentino intervenga.

La situación se observa en u contexto inédito en Venezuela y el mundo. Un presidente autoproclamado contra uno que ha mantenido una cruenta crisis social y humanitaria. Durante el fin de semana países de la Unión europea han mostrado su apoyo a Guaidó, mientras que Maduro sólo lo apoya Rusia en este momento.

Por este acorralamiento es que se dirige al Papa Francisco, del que espera “una respuesta positiva”.