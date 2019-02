Cifra histórica: 130 mil chilenos furiosos contra Apple se han sumado a demanda

La obsolescencia programada de algunos modelos de IPhones han puesto de cabeza a los usuarios contra Apple. En particular el iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S

Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE.

Por ello la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) ha liderado una demanda masiva a la gigante estadounidense. Y hoy, sólo cinco días después de la apertura del proceso de inscripción, se demuestra que la campaña ha sido un éxito. Más de 130.000 personas se han unido para concretar la acción legal.

La Odecu no sólo lo ha calificado como un éxito, sino que también de “histórico”. “Un hito nunca antes visto en la historia de la defensa de los consumidores

en Chile”.

“La fuerza colectiva de esta demanda le debe dejar en claro a los proveedores que infringen la ley, que se acabó el tiempo de abusar abiertamente”, dijo Stefan Larenas, presidente de Odecu. Además pidió dejar de abusar de la “inocencia, buena voluntad, temor o incluso desidia de los consumidores”.

“La masividad del interés por inscribirse y ser parte de esta demanda colectiva demuestra el nivel de indignación de los clientes por haber sido engañados por Apple, al introducir y programar fraudulentamente fallas en sus equipos celulares”, aseguró Larenas.

¿Qué exigen?

La solución para el abogado Juan Sebastián Reyes es una. “Le pedimos al tribunal que se reparen todos los iPhones que están señalados en la demanda y que han tenido los problemas de ralentización. Si no se puede reparar, o el arreglo es costoso, le pedimos al tribunal que se ordene una indemnización que consiste en la recompra de los aparatos al valor de mercado que éstos tengan ahora”.

Reyes agregó que “además estamos solicitando otra indemnización por la pérdida de tiempo que tuvieron los consumidores debido a la ralentización del dispositivo, la que equivale 126 mil pesos anuales”.

Ejemplo extranjero

La organización también informó que ya han recibido solicitudes de ayuda de organizaciones hermanas de otros países latinoamericanos. Específicamente de Argentina, Perú, Panamá y Brasil. Esto para compartir experiencias en esta causa y coordinar acciones en conjunto. Todo en contra de las malas prácticas de este gigante tecnológico mundial.