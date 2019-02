Diccionario hecho por niños de la Junji ya está disponible en todo el país en versión impresa

"El ABC de los niñ@s” es un diccionario bastante particular: creado e ilustrado por niños. El texto es fruto de una experiencia pedagógica realizada en las aulas de todos los jardines infantiles de Chile de la Junji por educadoras y técnicas, que escucharon a los pequeños validando sus comprensiones, realizando buenas preguntas y dejándose llevar por sus respuestas.

Todo se documentó, y con ello, se dio vida a este particular libro, con las definiciones de los pequeños, las que también fueron ilustradas por ellos. En su elaboración participaron más de 200 mil niños y niñas de las unidades educativas.

Consuelo Rehbein - Publimetro

Una mirada a través de sus ojos

Desde la Junji señalan que el objetivo del libro fue rescatar los significados propios de la niñez, así como también, estimular el lenguaje creativo, la comunicación y el habla desde los primeros años.

Diccionarios hechos por niños hay pocos, señalan, por lo que editar uno definido y realizado íntegramente por sus párvulos fue una de las motivaciones. Cabe destacar que "El ABC de los niñ@s" no se trató de “rebajar” la palabra mediante significados no académicos o no ajustados a la RAE, sino más bien, la motivación fue poner la palabra “a la altura” de los niños y niñas, reconociendo que su visión de las cosas es importante.

Un texto en casa

El libro "El ABC de los niñ@s" es un texto de descarga gratuita, por lo que, a través de la pagina web de la Junji, cualquier persona puede acceder a él. Pero también cuenta desde ya con una versión impresa, para que los niños puedan interactuar física y directamente con sus coloridas páginas. El libro físico está disponible para la venta en todas las direcciones regionales de la Junji a lo largo de Chile. Su precio es de $15.000.

Según señalan desde Junji, la importancia de fomentar la lectura en la primera infancia es múltiple y variada: permite establecer a los niños y niñas vínculos afectivos, emocionales y de conocimiento con las personas que les leen, ya sea en el jardín infantil, como con su familia. Aumenta su vocabulario, favorece el aspecto motor, cognitivo, social, lúdico, la imaginación y creatividad, entre otros.

A través de la lectura los niños desarrollan el lenguaje tanto a nivel comprensivo como expresivo, amplían sus conocimientos, estimula su imaginación, brinda la oportunidad de compartir y conocer los gustos de los niños, su mundo interno, resolver conflictos planteados en el texto, etc. Iniciativas como ésta, van en esa línea: acercar el mundo de las letras a nuestros pequeños.