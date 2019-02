"Escandaloso despilfarro de recursos y abandono del rol rector": funcionarios del Mineduc arremetieron contra la administración de Cubillos

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) manifestó su preocupación por el actuar que ha tenido la titular de la cartera, Marcela Cubillos, a cargo de la Secretaría de Estado.

Al respecto, la Andime emitió una declaración señalando que "todo o que la autoridad escribe y declara, cae en inmediata contradicción. El mejor ejemplo de ello es la circular del Ministerio de Hacienda sobre la política de austeridad del gobierno, que solo se hace efectiva para los trabajadores que llevan años desarrollando Políticas Públicas para la Educación de todos y todas".

"Y no corre para el escandaloso despilfarro de recursos en giras promocionales para el proyecto de ley denominado 'Admisión justa', o para la contratación de asesores con sueldos millonarios, dándoseles la calidad de 'expertos' pese a no tener experiencia en educación; pasando a llevar la trayectoria funcionaria de muchos reales expertos en educación que trabajan por años con grados y sueldos que no reflejan de manera justa su aporte al país", añade la Andime.

El comunicado indica que "se agrega a esto el Congreso internacional 'Education World Forum 2019', celebrado en Londres, al que debía asistir la Ministra de Educación como expositora, representando a Chile, y el envío en su reemplazo de una delegación de asesores, dos periodistas y el Jefe de Innovación, recién llegados al Ministerio".

"Se suma a estos hechos el desmantelamiento de la División de Educación General, motor y razón de ser del Mineduc en la implementación de políticas y programas educativos para el desarrollo educacional de miles de niños niñas, jóvenes y adultos de nuestro país", agrega el texto.

La asociación puntualiza que "se habla de 'calidad', 'mérito', 'justicia en los accesos' y tanta pirotecnia verbal, sin el sentido real de una Educación de excelencia para todos y todas. Tenemos una ministra que de redes sociales sabe mucho, pero de Educación sin discriminación e inclusiva, nada".

"Si se hace un proyecto con un nombre como 'admisión justa' que lo único real es que le abre las puertas a los sostenedores para que hagan uso y abuso de los recursos que todos los chilenos aportamos a la educación, y deja al Ministerio de Educación sin cumplir su rol fiscalizador de dichos recursos. Libertinaje puro, con la anuencia del Estado", complementa el documento.

Además, el conglomerado reflexiona que "si el desarrollo de un país va de la mano con la educación de su gente, ¿Qué está esperando o queriendo hacer el actual gobierno y sus autoridades al debilitar la Educación y su organismo rector?".

Por último, Andime le hace un llamado al Presidente de la República, Sebastián Piñera para "dejar de lado las puestas en escena comunicacionales y mediáticas sobre educación. Llevamos un año perdido con las autoridades que iniciaron y que hoy son reemplazadas por otros 'nuevos'. Realicemos un trabajo serio en educación por el bien del país".

"El Estado es responsable de la educación que se necesita para avanzar en un desarrollo humano sin discriminación, con inclusión y justicia social. Los trabajadores del Ministerio de Educación somos responsables ante la sociedad de implementar políticas educacionales de acuerdo con las necesidades de todos y todas para el progreso del país. Ministra: ¡hagamos la pega!", concluye el texto.