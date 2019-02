Militares venezolanos bloquean ayuda humanitaria: dos camiones obstaculizan puente fronterizo con Colombia

Militares venezolanos bloquearon este martes un puente en la frontera con Colombia, en momentos en los que se espera por la llegada de ayuda humanitaria ante la severa escasez de alimentos y medicinas en Venezuela, denunció un parlamentario opositor.

El puente internacional Las Tienditas se mantiene bloqueado con dos camiones desde este martes; según unas fotografías publicadas por el Twitter de la Oficina de Migración del país colombiano.

"Director de Migración Colombia (Christian Krüger) llegó hasta Norte de Santander para revisar el estado actual de los pasos fronterizos con Venezuela", dice el mensaje que se publicó en Twitter acompañado de tres fotografías en las que se ve el paso bloqueado por un camión cisterna naranja y un contenedor azul.

A través de este puente se espera que ingrese las toneladas de ayuda humanitaria provenientes de la cooperación internacional que se destinará a los venezolanos.

Sin embargo, hasta el momento, se desconoce cual será la metodología del ingreso de las 60 toneladas ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos a Venezuela.

@USAID is working hard to help the people of #Venezuela with humanitarian assistance such as these tons of Ready-to-Use Supplementary Foods (RUSF) for malnourished children. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/42cTd6OKfY

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 3, 2019