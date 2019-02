"Ustedes se me van a ir": denuncian prepotente actuar del presidente de Gasco al echar veraneantes a orillas del Lago Ranco

"Es mi jardín", dice Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco identificado en el vídeo de una veraneante que publicó en redes sociales. Allí se aprecia que el empresario las echa del lugar que él considera de su propiedad.

"Le estoy pidiendo que por favor se me retiren. Estoy con familia y mis hijos. Este es mi jardín y yo deslindo con el lago Ranco. Si ustedes quieren instalarse donde revientan las olas, perfecto", dice Pérez, mientras increpa a tres mujeres recostadas a no más de 20 metros de donde llega el agua del lago.

Durante el altercado, que quedó plasmado en poco más de dos minutos de video, el presidente de Gasco señala que "es mi jardín. Por último, me pueden pedir permiso. Pero cuando la gente se instala de mala manera… Ustedes se me van, o si no voy a llegar a sacarlas yo, de manera no tan pacífica".

Además, se aprecia un forcejeo al percatarse Pérez que está siendo grabado, donde intentó arrebatarle el teléfono a la veraneante que estaba grabando la escena.

En la denuncia en Facebook se señala que "nos repitió varias veces su nombre:Matías Pérez Cruz. Dice ser abogado, es presidente de Gasco, pero su educación quedó muy lejos. Después de sentarnos a la orilla del Lago Ranco, de manera agresiva, nos increpa diciendo que no podemos sentarnos en su jardín, menos sin pedirle permiso. Fue brutalmente agresivo frente a tres mujeres sentadas unas toallas. Nos quitó las cosas, me arrebató el celular y me amenazó con tirarme el teléfono al lago".

Con respecto a la denuncia ciudadana que nos llegó desde el #LagoRanco, estamos recabando antecedentes para dar respuesta lo antes posible — Bienes Nacionales (@MinisterioBBNN) February 6, 2019

A través de Twitter, el Ministerio de Bienes Nacionales expresó que están "recabando antecedentes para dar respuesta lo antes posible".

Cualquiera sea el caso, el artículo 589 del Código Civil y el decreto ley 1.939, dice que "las y los chilenos tienen derecho a acceder a playas de río, mar o lago, desembocaduras de ríos, cascadas o glaciares, considerados todos como bienes nacionales de uso público. Además, la normativa estipula que los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos".

En tanto, en la página de Bienes Nacionales se señala que el acceso a lagos y playas "no puede ser comercial, por lo que nadie puede utilizarlas como si se tratase de propiedad privada, cobrando para acceder a ellas, ni dificultando o prohibiendo el paso".

Sin embargo, la disputa podría definirse por pocos metros. Eso, porque el Ministerio de Defensa establece en el Reglamento sobre Concesiones Marítimas que "los terrenos de propiedad particular que, según sus títulos, deslinden con sectores de terreno de playa, o con la línea de la playa de la costa del litoral o de la ribera en los ríos o lagos, no son terrenos de playa. En aquellos títulos de dominio particular que señalan como deslinde el mar, el Océano Pacífico, la marina, la playa, el puerto, la bahía, el río, el lago, la ribera, la costa, etc., debe entenderse que este deslinde se refiere a la línea de la playa". (Art. 1 N° 38, D.S. (M) N° 2, del Ministerio de Defensa, D.O. de 20.04.2006).