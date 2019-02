Estos son los casos que lleva a la espalda Juan Emilio Cheyre, el general del "Nunca más"

El Regimiento de Artillería Motorizado Nº 2 “Arica” de La Serena fue uno de los lugares en que la dictadura torturó. Actualmente es el Regimiento de Infantería Nº 21 “Coquimbo” y comenzado el régimen de Augusto Pinochet, fue el principal centro de tortura de la IV Región.

El recinto estaba a cargo del coronel Ariosto Lapóstol Orrego. El segundo al mando era el teniente Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre, que junto al coronel, figuran como los únicos dos procesados en calidad de autores en el capítulo La Serena de la Caravana de la Muerte.

Caso dirigido por el ministro en visita Vicente Hormazábal que aborda 24 crímenes de tortura entre septiembre y noviembre de 1973, fecha en la que según el informe judicial el recinto habría albergado a más de 800 reos.

La corte de apelaciones de La Serena notificó el procesamiento y detención de Cheyre. Para ello hoy a las 7:30 de la mañana el ex comandante en jefe ingresó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Según indican los testimonios, la mayoría de los detenidos fueron sometidos a sesiones de tortura colectiva e individual.

“Me golpearon, me pusieron corriente, me pegaron cachetadas”. “Me tiraron a un pozo con fecas, con la finalidad de ahogarme”. Estos son algunos crudos testimonios de los detenidos entregados al juzgado. Hay otros en los que Cheyre es mencionado directamente. “El teniente Cheyre tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo y espalda”. “Me sacó dos dientes delanteros, pero tenía que seguir parado. Supe posteriormente que esa persona que me pegó el culatazo era Cheyre”. En otra ocasión, narra María Villaroel, la estaban torturando cuando llegó un soldado conscripto a alarmar: “dice mi teniente Cheyre que paren la golpiza porque están llegando los abogados”. También supo de él Luis Ravanal. “Reconozco una voz, era la de Cheyre con quién había conversado el día anterior. Me dijo “híncate” y me doy cuenta que me apuntaban con un arma en la cabeza”.

Pero no es la primera vez que Cheyre es acusado de crímenes de lesa humanidad en dictadura. Tampoco la primera vez que es defendido por Jorge Bofill, su histórico abogado. Al igual que en el caso Caravana de la Muerte, Bofill asegura que su cliente es “completamente inocente”. “Demostraremos, como lo hemos dicho siempre, que don Juan Emilio Cheyre es completamente inocente. Jamás cometió los hechos que se le imputan”, afirmó.

El general del "Nunca Más"

Juan Emilio Cheyre ingresó a la Escuela Militar en 1963. Sólo 10 años después se desenvolvió en la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet como teniente en La Serena. En 2002 fue nombrado por como comandante en Jefe del Ejército. También fue profesor de Historia Militar y Táctica en la Academia de Guerra. Además en 2013 fue nombrado director del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel). Mucha gloria. Sin embargo este último cargo se le vino abajo y tuvo que renunciar debido al ingreso de la denuncia por el caso Caravana de la Muerte.

Un total de 15 homicidios calificados derivaron del caso, al que fue condenado a tres años y un día de presidio. Pero tras apelaciones se cambió a libertad vigilada en noviembre pasado.

Este destape sería el primer golpe que recibiría el general del “Nunca más”. El mismo que se mostraba como el más arrepentido y “dispuesto” a colaborar para esclarecer la verdad de las torturas y muertes en Chile. Este “intelectual del Ejército”, políglota y con un doctorado en la Universidad Complutense de España, falló.

Todo a pesar de mostrarse siempre contrario a su predecesor, el ex comandante en jefe Ricardo Izurieta, que abiertamente se declaraba a favor del régimen y la figura de Pinochet.

