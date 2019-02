Dirigentas feministas rechazan plan de género del Mineduc: "Nos parece una política sumamente insuficiente"

Esta semana la ministra de Educación Marcela Cubillos lanzó su proyecto estrella, junto a la "Admisión Justa. Se trata de el "Plan de Equidad de Género en la Educación" presentado por la cartera en un trabajo paritario con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Este busca, en palabras del gobierno, que se entienda a la educación como la clave para garantizar la mismas oportunidades para hombre y mujeres.

Sin embargo la iniciativa no cayó bien en distintos sectores sociales. Esta mañana la Coordinadora 8 de Marzo, junto a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), cuestionaron al Ministerio de Educación. Como “una contradictoria” forma de enfrentar la educación no sexista y de igualdad de género tildaron la propuesta de Cubillos. Esto a través de una carta entregada en Teatinos 180.

Voces feministas

La vocera de la Aces, Amanda Luna, manifestó sus dudas sobre cómo el Ejecutivo pretender impulsaría este plan. “¿Cómo es posible garantizar la equidad de género a través de ella si somos las mujeres quienes estudiamos carreras peor remuneradas y en general recibimos sueldos menores?” manifestó Luna. “A primera vista podríamos decir que es un paso. Pero sin hacer transformaciones estructurales al modelo educacional difícilmente se cumplirá el objetivo, agregó.

Las dirigentas feministas exigen que el proyecto en cuestión sea nuevamente evaluado y rediseñado. Además piden que incluya en sus discusiones previas a estudiantes, docentes y trabajadores de la diversidad sexual.

Finalmente, la consejera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Emilia Schneider, hizo un llamado de cara a la marcha convocada para este próximo 8 de marzo en la cual se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. “Esta fecha reivindica nuestros derechos y otorga visibilidad a las múltiples formas de violencia machista que precarizan la vida y el bienestar de las mujeres en nuestra sociedad”, declaró Schneider.

También en conversación con Publimetro la dirigente asegura que les "parece una política sumamente insuficiente en la cual no tuvieron participación las representantes de los movimientos sociales que pusieron en la palestra la demanda por una educación pública no sexista. Y que también no toman en cuenta todas las conquistas que tuvo el movimiento social este año.