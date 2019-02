Médico de Frei está "indignado" por su condena de cinco años: "Yo no tengo nada que ver"

El doctor Pedro Valdivia Soto fue declarado como uno de los cómplices del magnicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. El médico deberá sufrir la pena efectiva de cinco años de presidio menor en su grado máximo.

El médico aseguró en una entrevista en El Mercurio, que la condena "es insólita". También señaló estar "convencido de que con todo se iba a demostrar. Que yo no tengo nada que ver en el asunto. No me imaginé nunca (la condena)".

"Sigo confiando en la justicia, pero no en el ministro Madrid (a cargo del proceso). Él está totalmente sesgado y hay otros intereses creados ahí. Está empecinado en crear un magnicidio y un héroe del señor Frei", aseguró el facultativo.

Desconocimiento del caso Frei

Valdivia aseguró desconocer la introducción paulatina de sustancias tóxicas en el cuerpo del ex Presidente, asunto por el cual se le señala.

"Yo no sé nada de eso, yo soy cirujano. No sé qué es el Transfer Factor -fármacó encontrado en el cuerpo del ex Presidente-. Creo que incluso los médicos que estaban a cargo no sabían bien cómo era, porque era una cosa nueva", alegó en su defensa.

Además, precisó que "no hay un asidero para que asesinaran a Frei", y aseveró que como la mayoría de sus colegas opina que "esto fue una complicación quirúrgica grave".

"Todos sabemos que hay problemas en las complicaciones quirúrgicas y que todos los médicos lo único que trataron fue salvarlo. Creo que estaban todos tirando del mismo carro y salvarle la vida a este caballero", señaló.

Asimismo, explicó que "si hubiera sabido que actuaban en forma impropia, me habría retirado antes, y todos saben que a mí me dieron de baja cuando se acabó el tema (la dictadura)".