Nuevo derrame en Quintero: "sustancia oleosa" en el mar activó protocolo de emergencia

En agosto de el 2018, específicamente el 21 de agosto, Quintero sufrió una intoxicación masiva. Niños y niñas fueron a parar al recinto médico de la comuna por fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarrea. Los pobladores acusaron en su momento que los responsables eran la casi veintena de empresas ubicadas en la costa industrial. Por meses Oxiquim, Enap, Codelco Ventanas, entre otras, estuvieron en el ojo del huracán. También bajo el ojo de la Super Indendencia de Medio Ambiente.

Hoy nuevamente se ha presentado un episodio de contaminación. Claro que no masivo como el de agosto, pero sí grave. Se trataría de una sustancia oleosa derramada cerca del sector de la Cueva del Pirata.

Protocolo de emergencia

Producto de la situación, según confirma Biobío, la Municipalidad de Quintero detalló que se activó el protocolo de emergencia. Este consiste en determinar el origen del posible elemento tóxico. La sustancia se encontró cerca de dos millas mar adentro y cubría un total de 200 metros lineales.

Para las autoridades marinas no sería una sustancia peligrosa ya que era “muy liviana”. Por otro lado el concejal Luis Gatica calificó el derrame como “inaudito”. “No entiendo cómo la capitanía de puerto no vigila aquellas embarcaciones. Ellos saben cuáles son las que entran y salen y por lo tanto tienen que saber quiénes son los responsables”, manifestó al mismo medio. Los dichos se refieren a que aún no se puede identificar a ninguna embarcación ni empresa como responsable.