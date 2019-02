Currículum de papel ¿una especie en extinción?

No cabe duda que los tiempos han cambiado. La vorágine de la transformación digital y el avance de las tecnologías, tanto a nivel general como en el mundo de los recursos humanos, han dejado obsoletas ciertas prácticas que antes se daban por sentadas. Una de ellas es la utilización del CV en formato impreso.

Y es que tal como todo está evolucionando en torno al empleo y al mercado laboral, también lo está haciendo el medio de presentación de las candidaturas a las compañías, sobre todo considerando que actualmente la mayoría de las organizaciones utiliza internet para buscar candidatos, ya sea a través de portales de empleo, redes sociales profesionales o poniendo a disposición de los solicitantes formularios web para que registren sus antecedentes laborales y datos de contacto en su página corporativa. Ante este escenario, seguramente muchos se están preguntando si volverá a ser necesario presentar el currículum impreso, como solía hacerse antes, o si definitivamente esta práctica ha muerto.

Al respecto, Diego Oliva, branch manager de la consultora de recursos humanos Randstad, señala que “si bien las redes sociales y la tecnología están cambiando la forma de comunicarnos entre nosotros y con las empresas, aún es muy pronto para afirmar que el currículum en papel ha desaparecido. De todas formas, cada vez se vuelve más necesario e imprescindible tener un CV digitalizado, puesto que al momento de buscar candidatos, los reclutadores no recurren al sinnúmero de hojas de vida que pudiesen haber recibido en algún momento, sino que utilizan la red incorporando key words (palabras claves) asociadas a la vacante que requieren cubrir".

En esa línea, el experto subraya que "hay que tener presente que postular a ofertas de empleo ya no es lo mismo que antes" y si no se está presente en este tipo de plataformas es como si no se existiera. "Con todo lo que ha evolucionado la tecnología, hay nuevas reglas que cumplir y métodos que seguir para asegurarse de que la estrategia sea más efectiva y eficiente, tanto la que usan los encargados de selección como la que utilizan los postulantes", apunta.

Automatización en la elección de postulantes

Oliva además indica otros aspecto no menor en el proceso de reclutamieto. Es que de acuerdo al experto, ahora las empresas automatizan cada vez más sus labores de contratación y todo lo que esto involucra, lo que significa que el papel tiene cada vez menos cabida en los procesos de selección.

De hecho, “existen softwares que pueden detectar a los candidatos más solicitados por una compañía en base a las palabras claves que éstos agregan en su CV digital, lo que deja de manifiesto que los perfiles en línea son los que ganarán la batalla en esta transición que está viviendo el mercado laboral”, explica.

Pese a todo lo anterior, igualmente, por un tema cultural, “todavía hay gente que se siente más segura postulando a un cargo con su CV impreso y aún este documento se ve mucho en las ferias laborales, pero solo será analizado por los reclutadores si hay una posición abierta en ese momento en particular que calce con el perfil del candidato".

De no ser así, advierte Oliva, "el currículum seguramente pasará a ser parte de los papeles de escritorio del personal de recursos humanos, mientras que si está en la web, la persona puede ser encontrada cuando se abra una vacante que vaya acorde a su experiencia laboral, conocimientos y rubro”.

Así, el CV tradicional solo podría considerarse útil para repasarlo durante la entrevista presencial, que se habrá conseguido vía online o cuando el reclutador decide que es necesario para tomar apuntes en determinadas secciones. “Hay entrevistadores que prefieren tener una copia física en sus manos en lugar de usar el computador, porque dirigirse a una pantalla suele verse bastante impersonal".

De esta manera, para el experto, el viejo currículum de papel "tiene fecha de término, no solo por los avances tecnológicos, sino también porque hoy la tendencia es reducir cada vez más el uso de papel".

Además, afirma que llegará el momento en el cual la generación que creció con las redes sociales comience a seleccionar empleados por esa vía, "incluso ahora, la mayoría de las empresas ya no proporciona una dirección postal física para recibir solicitudes o consultas de empleo, por lo que todo indica que los documentos impresos están en franca retirada”, afirma.