Proyecto de Ley Nibaldo Villegas: diputados buscan que descuartizar un cuerpo tenga mayor sanción

La diputada del PPD Carolina Marzán junto a la familia de Nibaldo Villegas, profesor brutalmente asesinado, presentaron un proyecto que busca que el descuartizamiento de cuerpo sin vida, por cualquier medio, sea considerado una forma agravada del delito de inhumación ilegal.

La iniciativa denominada “Ley Nibaldo” busca que este acto, como el deterioro del tejido por ejemplo, sea sancionado con penas más altas y no solamente con una multa o reclusiones menores.

“"Nosotros estamos hace un tiempo trabajando con la familia de Nibaldo Villegas un proyecto de ley que tiene que ver con un inciso que queremos agregar al artículo 320 del Código Penal, que en resumidas cuenta tiene que ver que el descuartizamiento o daño a un cuerpo, sea considerado más grave de lo que hoy establece la ley. Esto porque sabemos lo doloroso y grave, que ha sido el caso de Nibaldo”, comentó la diputada Marzán.

La parlamentaria comentó que si bien la ley contempla que el cuerpo sufre un proceso de "cosificación" al carecer de vida, se entiende, dijo, que hay un dolor y valores que se alteran en la sociedad y al interior de una familia.

"Objetivamente, la ley dice el cuerpo no siente dolor, no se le hace más daño; pero qué sucede y quién se hace cargo del dolor y el trauma que impacta al interior del núcleo familiar. La ley hoy día no se hace cargo”, enfatizó.

Por su parte, la hermana de Nibaldo, Vilma Villegas agradeció la propuesta parlamentaria, la que pretender servir, indicó, "para que a futuro quienes tengan tanta maldad en su corazón y en su conciencia, no lo hagan. Para que una cosa así no suceda nunca más", expresó la mujer.