En entrevista para Apple Music, la 'reina del pop' reveló cómo había sido el primer acercamiento. ¿Todo un galán? Así fue cómo Maluma convenció a Madonna de colaborar juntos.

El cantante anunció con orgullo su nueva canción junto a la estadounidense, "Medellín".

El reguetón ha recibido críticas mezcladas; a unos les fascina y a otros les incomoda, especialmente por la letra de la misma.

Sin embargo, Madonna se mostró satisfecha por el trabajo realizado y habló de cómo se dio la colaboración. (Continúa abajo)

"[A Maluma] Lo conocí en el backstage de los Video Music Awards, él fue muy dulce. Al día siguiente me envió flores y un mensaje donde decía que había sido un honor conocerme. Fue adorable", dijo la cantante sobre su primer encuentro.

"Su mánager me contactó y me dijo que él quería colaborar conmigo (…) Empecé a escuchar su música y me di cuenta que esta canción podría tener relación con Madame X [nuevo disco de Madonna]".

"Comenzamos a trabajar en la música, luego él hizo sus apuntes, y empezó a cambiar unas cosas y a sumar otras", cuenta Madonna, quien resaltó el profesionalismo de Maluma en el estudio.

"Eventualmente logramos grabar juntos en el estudio, él es alguien genial con quien trabajar. Es tranquilo, generoso, gentil, cálido. No deja el estudio hasta que el trabajo esté terminado. Tiene una gran ética de trabajo. Lo adoro. Solo tengo cosas buenas que decir de él".