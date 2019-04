Obispo Durán descarta renuncia: "Quien me nombró no fueron los hombres, fue Dios"

El obispo evangélico Eduardo Durán descartó este sábado renunciar a su cargo luego de la polémica generada tras anunciar el término de su matrimonio para casarse con su nueva pareja, lo que fue criticado por la comunidad evangélica.

A través de una carta que leyó en la Catedral Evangélica de Chile, Durán señaló que "quiero comunicar a todos los hermanos de la Catedral Evangélica y su circuito que quien me nombró acá como obispo a cargo de la congregación no fueron los hombres si no que fue Dios todo poderoso".

Durán no renuncia

"En razón de esto, yo no renuncio al cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile y su circuito, por lo tanto, hago un llamado a todos los hermanos y hermanas cristianos de verdad en el Señor que las puertas de la Catedral Evangélica estarán abiertas para todos aquellos que, independientes del circuito al que permanezcan, a que obedezcan la voz de su pastor", agregó el obispo.

Por último, la carta leída por Durán explica que "a cargo de la Iglesia, con su pastor, quedan los hermanos de la Junta Oficial de Diáconos actualmente constituida, con excepción de los autodenominados disidentes".

Cabe recordar que el obispo Durán también está cuestionado por su alto patrimonio, razón por la cual el Ministerio Público inició una investigación en su contra.