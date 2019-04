Premio de consuelo de casi $2 millones: las remuneración que recibirán dos renunciados miembros del Gobierno en el directorio de Aguas Andinas

Ambos salieron de sus cargos en el Gobierno con polémica, pero ahora tanto el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, como el ex intendente de la Región de la Araucanía, Luis Mayol, ya son parte del directorio de Aguas Andinas.

Debido a que el Estado posee el 1% de las acciones de la empresa sanitaria, a través de Corfo, pudo nombrar a dos miembros del directorio y ambas ex autoridades fueron las escogidas, el primero como director independiente suplente, mientras que el segundo se instala como director independiente titular, es decir, este último participará de las reuniones de la instancia de manera permanente, mientras que será reemplazado por el ex secretario de Estado cuando no pueda asistir.