¿Cómo era la trama de corrupción de Alan García según las declaraciones del ex jefe de Odebrecht en Perú?

En su segundo día de declaraciones ante fiscal José Domingo Pérez, el ex jefe de operaciones de Odebrecht en Perú Jorge Barata dio a conocer, durante casi cuatro horas, el modus operandi de Alan García para recibir coimas de la constructora.

Barata habría asegurado que Luis Nava, ex secretario de la Presidencia en el segundo gobierno de García (2006 – 2011) y apodado"Chalan", y el ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala, apodado como "Bandido", fueron los "Maiman" del fallecido ex presidente, en referencia al empresario Josef Maiman, quien reconoció recibir sobornos a nombre del ex mandatario Alejandro Toledo (2001 – 2006), recoge El Comercio. Barata habría asegurado que Luis Nava era el representante del ex mandatario.

El ex jefe de operaciones habría señalado que desde Odebrecht estaban tranquilos para la segunda administración de García porque no había tomado ninguna medida contra la constructora sabiendo que había cometido ilícitos en el gobierno de su antecesor Alejandro Toledo.

Los montos entregados por la constructora brasileños para la campaña de García llegaron a los 200.000 dólares, recibidos por el ex ministro del Interior Luis Alva Castro, a cambio de garantizar la continuidad de las obras de la Interoceánica Sur.

Odebrecht se había comprometido a pagarle al también ex ministro de la Producción US$3 millones por el mismo proyecto.

El medio peruano añade que el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala recibió 1.3 millones de dólares en la “offshore” Ammarin Investment en la Banca Privada de Andorra.