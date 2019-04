Presidente del CSD Colo Colo: "Las salidas de Ruiz-Tagle y Vial confirman que querían tener el control absoluto de ByN"

El 29 de abril, a partir de las 10:30 horas en la Casa Alba, se vivirá una jornada crucial para el futuro de Blanco y Negro, ya que se llevará a cabo la Junta de Accionistas donde se elegirá al nuevo directorio y presidente de la concesionaria. El bloque oficialista encabezado por Gabriel Ruiz-Tagle y Leonidas Vial sufrió un duro revés hace una semana en la Cámara de Comercio, ya que la demanda que habían interpuesto contra el Club Social y Deportivo Colo Colo, con la que buscaban eliminar a los dos directores del club de la mesa, no fue aceptada.

Dicha situación debilitó al oficialismo y dejó servida la mesa para el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia. Sin embargo, el máximo accionista de ByN no cuenta con los votos necesarios y, al igual que en el 2017, el CSD Colo Colo será clave en la elección del nuevo mandamás.

Pensando en la gran responsabilidad que tiene, el presidente del Club Social, Edmundo Valladares, deja clara cuál será la postura de su gente y, en entrevista con El Gráfico Chile, da a conocer los lineamientos estratégicos que buscan para ByN.

"Nosotros estamos abiertos a escuchar proyectos y si éstos incorporan lo que estamos señalando como lo que creemos que debe ser para la institucionalidad completa, estamos llanos a apoyar lo que sea lo mejor para Colo Colo", sostiene Valladares.

¿Cuáles son las sensaciones tras el fallo de la Cámara de Comercio, el cual le dio la razón al Club Social y desestabilizó al bloque de Leonidas Vial?

Hay una satisfacción muy grande del directorio, de los socios y de los hinchas en general, hay mucha alegría, porque la verdad es que obtuvimos un triunfo histórico en este juicio que levantó Leonidas Vial, donde buscaba eliminar la representación del club en la mesa de Blanco y Negro. Por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos por este paso. El resultado marca un punto de inflexión muy importante, porque viene a confirmar los derechos que tiene el club al nombrar su representación en Blanco y Negro y que son derechos que están consagrados desde el momento mismo en que comienza a funcionar la sociedad anónima.

¿Esperaban que la resolución del fallo saliera en estas fechas, previo al aniversario del club y de las elecciones en Blanco y Negro?

Había muchos rumores de que podía salir antes. Lo cierto es que, como se dio, fue bueno que saliera antes, porque nos permitió tener un aniversario con mucha alegría y esperanzas junto a la gente. Se dio de una forma que fue muy beneficiosa para nosotros y la verdad es que es un escenario que nos permite poder levantar con tiempo y dar a conocer propuestas de lo que nos interesa para Blanco y Negro, que son lineamientos estratégicos que tienen que ver con una construcción de años y que son coherentes con el proyecto que presentamos para conducir al Club Social y Deportivo Colo Colo en estos cuatro años, donde, obviamente, tiene mucha importancia el gobierno de Blanco y Negro.

¿Sientes que la resolución del fallo fue un golpe duro para el bloque de Vial, ya que él y el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, anunciaron su salida del directorio?

Efectivamente. Estas señales demuestran que obviamente no les gusta y sin duda alguna viene a confirmar, además, que su interés era tener el control absoluto. En este nuevo escenario, el control político de Blanco y Negro no está garantizado para ellos. Que ambos digan que no van a continuar en la mesa lo confirma y son decisiones personales, pero queda muy claro que para el pueblo colocolino, Ruiz-Tagle y Vial son figuras que cuentan con un rechazo transversal muy mayoritario de nuestra gente.

Con este escenario, donde Aníbal Mosa parece ser el más fortalecido, ¿qué espera el Club Social para las elecciones? ¿Cuál serán los lineamientos estratégicos?

Nuestra búsqueda pasa por tener un gobierno corporativo mejor, que se vaya consolidando. Eso implica que más allá del nombre que pueda ganar legítimamente la presidencia de Blanco y Negro, y que además esperamos que pueda mantenerse por un período mayor a un año, que sería lo más saludable, lo que buscamos es poder consolidar el funcionamiento que debe tener la sociedad anónima y eso se logra con el empoderamiento de las gerencias, en este caso, la deportiva a cargo de Marcelo Espina. Lo mismo con el proceso de Mario Salas y el trabajo de Ariel Paolorossi y Ariel Palena en el fútbol joven, sentimos que no deben cortarse por ningún motivo. La única forma de que Colo Colo pueda posicionarse a nivel internacional tiene que ver con respetar los tiempos.

Queremos mejorar la infraestructura, que está muy deteriorada en muchas zonas del Monumental, especialmente en el fútbol joven, y para el primer equipo también, ya que no es la óptima para un club como Colo Colo. Queremos la profesionalización del fútbol femenino, que puedan tener sus contratos como corresponde. También está la "experiencia estadio", donde la familia pueda sentirse segura y, obviamente, eso debe ir emparejado con la consolidación de los precios populares, ya que eso nos puede garantizar que Colo Colo juegue a estadio lleno siempre, como se lo merece.

También queremos insistir en el sistema de abono, donde la marca está muy deteriorada, y en la alternativa del socio preferencial. Y que las ramas del Club Social sigan creciendo, ya que entendemos que Colo Colo es mucho más que fútbol. Y que el Monumental sea utilizado periódicamente por los colocolinos y no sólo en fechas especiales. También es importante lo patrimonial, donde se deben hacer cosas urgentes, por ejemplo, arreglar los memoriales, los cuales no están en buen estado para los paseos que se hacen en el estadio.

¿Han recibido algún proyecto concreto de algún candidato?

No hemos tenido ofrecimientos formales, concretos. Faltan pocos días para la Junta de Accionistas y creemos que es saludable que exista esa comunicación. Es lo más lógico y si no se da, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto, que esperamos que permita dejar sentadas las bases para el desarrollo del fútbol de Colo Colo y lo que sea mejor para su gente de aquí a largo plazo.

¿Les interesa proponer un candidato a la presidencia de Blanco y Negro?

Lo que más nos interesa a nosotros es que ojalá sean acogidas las propuestas y que podamos levantar un proyecto. Más allá de nombres, personalismos o la presidencia del momento, nos interesa mucho más posicionar lo que creemos que debe ser lo mejor para Blanco y Negro y el crecimiento de la institución. Siempre vamos a estar disponibles para asumir cualquier desafío en Colo Colo, pero por ahora nuestra búsqueda va por poder posicionar el lineamiento estratégico, ya que sentimos que lo importante es que se puedan consolidar procesos.

¿Sienten que tienen el poder de decisión en esta elección?

La presencia de los nombres que el club pueda nombrar en la mesa es clave, creo que es un escenario histórico para el club y para la gente, y entendemos la responsabilidad que tenemos al respecto. Estamos trabajando seriamente para lograr muchas cosas para los hinchas, para los socios y las socias que han estado relegados, que han sido humillados y que a partir de este triunfo histórico sobre Leonidas Vial, ven una esperanza mayor en que el desarrollo del club no se detenga y que se pueda proyectar.