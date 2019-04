La posible luz dentro de la polémica candidatura del ex vicepresidente Joe Biden a la Casa Blanca

La candidatura de Joe Biden fue una de las más esperadas y dejó el listado de las primarias demócratas en 20 candidatos.

El vicepresidente de Barack Obama, a sus 76 años, se asoma como el favorito de las encuestas pasando por casi 9 puntos al segundo en la carrera, el ex senador Bernie Sanders. Sin embargo, a pesar de estar liderando la lucha por las primarias demócratas, las polémicas que lo han perseguido el último tiempo entorno a su trato a las mujeres, han empañado su candidatura.

La acusación de cuatro mujeres por haber sido tocadas de manera inapropiada en actos públicos puso cuesta arriba la carrera presidencialista por la que hoy avanza Biden. Fue tan comentado que incluso tuvo que comprometerse en un evento a que medirá su contacto físico y tendrá más cuidado, a pesar de que se declara una persona de piel, pero entiende que los tiempos han cambiado.

A pesar de la polémica, Biden ya comenzó su carrera a la Casa Blanca de manera formal, pero esta no es la primera vez anuncia una candidatura presidencial ya que en 1998 y en el 2008 ya había intentado ganar una elección. Sin embargo, no ha sido el único vicepresidente que ha intentado ganar la elección de presidente, hay 20 ex vicepresidentes de Estados Unidos que se han medido en una lucha presidencial.

John Adams encabeza la lista. Fue el primer vicepresidente de Estados Unidos. Asumió el cargo bajo el mandato de George Washington (primer presidente de Estados Unidos). Para las siguientes elecciones después de Washington, Adams se presentó como candidato a la Casa Blanca. Desde ahí en adelante ha habido otros 19 vicepresidentes que han tomado el mismo camino, independiente de su fortuna.

Dentro de los más vicepresidentes más eminentes que han logrado convertirse en presidentes de la Casa Blanca está Harry S Truman, George H. W. Bush, Richard Nixon (que en su caso perdió en una primera instancia en 1960, pero años después ganó luego por dos periodos consecutivos). El último fue Albert “Al” Gore en el 2000 que a pesar de sus esfuerzos, perdió contra George W Bush Jr.

La suerte no les ha acompañado a todos, pero sí a la mayoría. De 20 ex vicepresidentes candidatos que se han medido en elecciones presidenciales, se ha dado que 14 de ellos han tenido la fortuna de convertirse en presidentes de Estados Unidos y solo 6 han perdido.

Si le hiciéramos caso a los números, la suerte ha tendido a estar de lado de los vicepresidentes y Biden podría tener grandes posibilidades de llegar a la Casa Blanca. La candidatura de este nuevo vicepresidente Joe Biden se lanza a 19 años de la última y, hasta ahora, avanza con fuerza hacia las primarias. Lo que ya se sabe, es que de no bajar su candidatura, Joe se convertiría en el vicepresidente número 21 en comenzar una carrera presidencial.