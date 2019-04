Fiscal, PDI y familiares de Ilse Ojeda viajarán a Colombia este domingo

El fiscal regional metropolitano Occidente, José Pérez, informó que la fiscal adjunta de Pudahuel, Graciela Cruces, viajará a Colombia este domingo junto a familiares de la ex carabinera Ilse Ojeda, cuyos restos habrían sido encontrados hoy en Bucaramanga.

Pérez añadió que en el grupo también viajarán funcionarios de la PDI y la asistente social de la Unidad de Víctimas y Testigos, Daniela Carvajal, para apoyar a los familiares de la ciudadana chilena que estaba desaparecida desde el 29 de marzo pasado.

Trabajo conjunto

La Fiscalía Metropolitana Occidente intervino en el caso después de recibir en la Fiscalía local de Pudahuel la denuncia por la desparición de Ilse Ojeda. De hecho, ya había comenzado un trabajo conjunto con la Fiscalía de Colombia.

En todo caso, el fiscal Pérez enfatizó que “no hay certezas" de que se trata de la excarabinera desaparecida, y que "hay que tratar de ser científicos en esto, los médicos son los que entregan esta información. Hay ciertos indicios que arrojaría cierta conformidad de que sí lo sería, pero hay que cotejarlo con la información médica”.

También informó que la Fiscalía de Colombia tiene un detenido, al parecer la ex pareja de Ilse Ojeda, quien se encontraría confeso. Lo que me dice la fiscal es que habría confesado el homicidio. Se trata de Juan Guillermo Valderrama, ex policía, quien conoció a Ojeda cuando trabajaba en el Casino de Carabineros en Chile.