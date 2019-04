Marcela Aranda Escobar se confesó: "Cura Jesuita Renato Poblete me obligó a abortar tres veces"

Violaciones sexuales reiteradas y tres abortos forman parte del horror experimentado por Marcela Aranda, quien este lunes denunció en el noticiero de "Ahoranoticias", el infierno que vivió a manos del sacerdote jesuita Renato Poblete.

"Él (Poblete) comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba", dijo con firmeza y dolor Aranda, en una entrevista exclusiva a esa televisora.

La teóloga e ingeniera Aranda Escobar, de 53 años, estremeció los cimientos de la Compañía de Jesús, luego de que denunciara por abusos sexuales y de poder al sacerdote jesuita Renato Poblete, fallecido en el año 2010.

La tragedia reiterada de Aranda Escobar tuvo un lapso dolorosamente largo: “fue un periodo de ocho años de abuso. Es un abuso de conciencia, poder y sexuales”.

Para quien fuese un "defensor de la vida", no solo fueron los abusos sexuales, sino la presión para que Aranda Escobar abortara en tres oportunidades.

"Me siento sobreviviendo con gran esfuerzo, mucha ayuda especializada y el cariño de mis amigos por abusos horrorosos", relato la teóloga en sus primeras entrevistas, tras hacerse público el caso.

Cuando tenía 20 años, Aranda fue "captada" por Poblete, quien le aseguró a la entonces estudiante de física que "sería como un padre y le brindaría todo el cariño que necesitara".

A partir de las carencias afectivas personales, una de las figuras más prominentes del Hogar de Cristo, abusó sexualmente no solo de Marcela Aranda, sino de cinco personas más.