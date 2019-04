Estudiantes universitarios estresados ¿mejor preparados para la vida laboral?

Hace unos días, un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile iniciaron una manifestación en contra de su casa de estudios, por la sobrecarga académica y el estrés en el que se estaban viendo enfrentados. El hecho abrió un debate que tiene dividido las opiniones: ¿estudiantes poco preparados o alta exigencia? y ¿cómo enfrentarán el mundo laboral si no pueden con el estrés universitario?

De acuerdo a la plataforma de empleo, Laborum.com, la universidad es el momento en el que tienen las personas entender y conocer cómo funcionará la carrera en la que quieren desarrollarse durante los próximos años. Por lo mismo, como en todo empleo se necesita de un buen rendimiento, es recomendable que las casas de estudios inculquen a sus estudiantes disciplina, constancia y distintos tipos de métodos que los ayuden a desarrollarse en distintos escenarios.

Sin embargo, junto con esto, también es fundamental que las personas tengan tiempo para su vida personal. Estar sometido a situaciones de estrés manera constante puede llegar a provocar desmotivación en las tareas que se están realizando y en caso de los estudiantes un desencanto con la profesión que están estudiando. Por esto también es importante que quienes vayan a cursar una carrera, analicen con cuidado las mallas curriculares para así ver si se adecúan a sus tiempos, exigencias y necesidades.

“un estudiante que es sobre exigido no egresa de la universidad más preparado para el mundo laboral, de hecho es lo contrario"

“Creemos que siempre es importante que las personas tengan tiempo de esparcimiento, para el ocio y temas personales, sin importar la etapa en la que se encuentren de su vida: escolar, universitaria o laboral. Alguien que trabaja bajo estrés y cansancio constante no rendirá bien en sus tareas diarias y en el caso de un colaborador, el hecho también podría llegar a perjudicar al resto del equipo de trabajo”, explica el gerente general de Laborum.com, Sebastián Echeverría.

La sicóloga de la Universidad Santo Tomás, Marcia Baeza, concuerda y explica que “un estudiante que es sobre exigido no egresa de la universidad más preparado para el mundo laboral, de hecho es lo contrario. El estrés estudiantil provoca una deserción en el estudiante, pues rinde menos que una persona que está relajada. No se duerme bien, no se alimentan bien, no tienen momentos de esparcimiento, lo que se traduce en una frustración que muchas veces no sabe manejarse bien”.

Cómo preocuparse del trabajador



Baeza hace hincapié además en que “las personas tratan de rendir en todos los ámbitos de la vida, sin embargo quienes sufren de estrés no logran internalizar todo lo que están realizando. Esto poca veces se toma con la seriedad que debería, pues la salud mental en el país está poco valorada”.

facilidades y los trabajadores las están prefiriendo. Entre las facilidades que prefieren los colaboradores están los que son un aporte para su vida personal, por ejemplo, que la organización dé la posibilidad trabajar realizar algunos días a la semana home office, que les permitan complementar su carrera con nuevos estudios, deporte y vida familiar.

“Este tipo de beneficios demuestra a los colaboradores una preocupación por parte de las jefaturas de las diferentes compañías por la salud mental y emocional de los grupos de trabajos. Un punto valorado por quienes conforman la empresa, pues se genera una conexión y compromiso entre quienes la conforman”, puntualiza Echeverría.