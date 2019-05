"Hay mucha incertidumbre": Así vivieron los venezolanos en Chile el intento de alzamiento militar

La madrugada de hoy Mary Montesinos se levantó a tomar agua y como de costumbre revisó sus redes sociales. Tras enterarse de la liberación del líder opositor Leopoldo Lopez, no volvió a dormirse: se trasladó al frontis de la Embajada de Venezuela en Chile, donde ha permanecido casi todo el día junto a un grupo de compatriotas.

"Nos activamos por las redes, habían convocatorias desde muy temprano para venir. Yo percibo hoy el inicio de la salida de esta dictadura, hoy la gente sale a la calle sin retorno. Las calles están desbordadas en Venezuela, el régimen tumbó Internet. Ahora hay cero comunicación con las personas con las que me estaba contactando de mi ciudad, Valencia", dice la representante en Chile del partido Voluntad Popular.

"Me tomó por sorpresa porque no soy una persona clave que maneja información, pero todos los días de mi vida me he levantado preparada para esto(…). Lo que sucede hoy es diferente a lo de otras ocasiones, porque tenemos a las fuerzas armadas del lado de nosotros. Hay un hecho inédito, hay un punto de inflexión en la lucha por la democracia en Venezuela", agrega Montesinos, quien reside desde hace 15 años en el país.

Su compatriota Ramses Milano, funcionario de una entidad financiera en Santiago, admite que Whatsapp ha sido una fuente de confusión durante toda la jornada. "Debido a los cortes eléctricos y a que los mismos centros de inteligencia del país bloquean la salida de información, hay mucha incertidumbre. Uno no sabe que es verdad y que no. Por parte de la familia y grupos nos llega información que es muy positiva o muy negativa. Es muy complicado manejar el día, trabajar y estar informado, no te da la cabeza", comenta el joven oriundo de Maracay, Estado de Aragua.

En su localidad de origen permanece su padre y otros familiares, con quien ha mantenido contacto intermitente."Desde lo que sé, es a nivel nacional. Son pequeños focos en las capitales de cada región. Mi ciudad natal ha estado con bastante movimiento, pero nada extraño", añade Milano.

Al igual que Montesinos y Milano, esta mañana Dayana Luna miró con expectativa las noticias que llegaron de su tierra natal. "Quisiera estar allá porque es algo que estamos esperando desde hace muchos años. Estamos esperanzados en que esté alzamiento sea productivo", comenta la joven proveniente de Caracas.

"Obviamente que va a suceder, pero qué más derramamiento de sangre de lo que ha ocurrido desde hace veinte años para acá, por opresión y todas esas cosas. Es diferente, porque en años anteriores el pueblo no estaba tan convencido de apoyar a la oposición.