El susto de Mosa, Harold superestrella y un nuevo bloque Vial: Los entretelones del día que cambió el panorama de Colo Colo

Una extensa jornada se vivió este lunes en la Casa Alba durante la Junta de Accionistas de Blanco y Negro y posterior, elección del directorio y presidente de la concesionaria que administra los destinos de Colo Colo.

El primero en llegar al lugar fue el nuevo presidente Aníbal Mosa, quien estaba sonriente y seguro de su victoria, aunque, pasó más de un susto durante la jornada que casi frustra su opción a la testera de ByN.

Mira los hechos que marcaron una jornada histórica para el Cacique, que significa el ingreso de Harold Mayne-Nicholls al directorio de la concesionaria que lleva adelante los destinos albos.

Falta de las firmas

A las 10:30 horas se comenzó a desarrollar la Junta de Accionistas de Blanco y Negro. Y la primera polémica ocurrió cuando fueron presentaron los nombres de los directores para ser elegidos, ya que a diferencia del año pasado, que bastaba con solo ser presentados en una carta, eran aprobados por los presentes en la cita.

Sin embargo este año cambiaron las reglas, un hecho que sorprendió a Mosa, ya que en su carta no estaba la firma de Pablo Morales ni de Harold Mayne-Nicholls, sus dos directores. Por lo mismo, el empresario puertomontino solicitó un receso de la asamblea para llamar a los involucrados, quienes literalmente, volaron para llegar a Macul.

Mayne-Nicholls fue el primero en llegar y luego lo hizo Morales, quienes tras firmar la carta, fueron aceptados como integrantes del directorio con un gran mayoría de acciones.

Disconformidad por la elección

En los accionistas minoritarios existió un descontento con los nuevos directores que propuso el bloque de Leonidas Vial, esto, especialmente por los problemas judiciales que han tenido en el pasado, lo que favoreció aún más al lado de Mosa.

El abrazo entre Mayne-Nicholls y Ruiz-Tagle / Agencia UNO

El ex bloque oficialista cambió a todos sus representantes

Leonidas Vial, Leonardo Bataglia, Gabriel Ruiz-Tagle, José Manuel Jiménez y Alfredo Stohwing eran los cinco prepresenrsntes del ex bloque oficialista hasta este lunes, pero el panorama cambió radicalmente. Los primeros cuatro dejaron el directorio de ByN y sólo Stohwing seguirá en la mesa, el que seguirá siendo secundado por Ángel Maulén, Carlos Cortés y Diego González.

Sin presidente durante ocho horas

Indignación total generó la decisión que adoptó el bloque de Leonidas Vial al querer suspender la reunión de directorio para elegir el nuevo presidente. Tras conocer la derrota y que Mosa recuperaba un sillón en la mesa, Alfredo Stöhwing se retiró de la Casa Alba con la intención de no volver y no participar en la reunión, quien era el único presente del bloque de Vial que se encontraba en el lugar, ya que los nuevos directores no asistieron.

Esta situación, indignó a Mosa y al Club Social, ya que quedaba en evidencia que no les interesa los destinos de Colo Colo. Tras una larga espera, donde el club estuvo prácticamente durante ocho horas sin presidente la concesionaria fue ratificado el puertomontino como presidente.

La presencia de Harold Mayne-Nicholls

Para muchos la llegada de Harold Mayne-Nicholls fue una sorpresa. Sin embargo, los accionistas minoritarios quedaron conformes con su llegada y ahora, esperan que pueda trabajar tranquilo en el directorio para levantar al club. El ex presidente de la ANFP fue muy valorado por los presentes antes de convertirse en el vicepresidente ejecutivo de la institución.

El triste adiós de Gabriel Ruiz-Tagle

Con sentimientos encontrados se retiró Gabriel Ruiz-Tagle de la Casa Alba. Por un lado se iba conforme y tranquilo por su año de gestión pero a la vez, estaba triste, ya que sintió que su proyecto quedaba a medio cumplir. Ahora se tomará un descanso y quien sabe, si el 2020 vuelve al directorio Blanco y Negro, ya que aún mantiene sus acciones.