Viralizan discusión en un local de Starbucks en Providencia: mujer lanzó café en la cara a un estudiante por no mover su mochila

Una situación lamentable quedo en evidencia en redes sociales en un video en el que se ve como una mujer, visiblemente alterada, admite haber lanzado un café en la cara a una jóven.

El registro compartido el 1 de mayo fue subido por Rubén Segovia, uno de los jóvenes presentes en el altercado que se produjo en el local Starbucks de mall Costanera Center.

Según el relato de Rubén, y lo que se aprecia en el video, la discusión comenzó luego que la mujer se molestara porque una joven no movió su mochila inmediatamente tras su petición.

Ruben sostuvo que su compañera le solicitó a la mujer que aguardara un momento ya que se encontraba hablando por celular. Disconforme con la respuesta, “se levanta del asiento toma el frapucchino de mi compañera y se lo arroja directo a la cara”.

Luego, indica, “toma el cenicero y se lo avienta en dirección al rostro, si no es porque la empujó hacia atrás le llega directo a la cara de mi compañera. No conforme con eso comienza a lanzar improperios y a tratarnos de rascas, que no pertenecemos al sector, que tenemos cara de indios, somos pobres y un sin fin de improperios y descalificativos sociales y económicos inimaginables”.

Por su parte, la multinacional compartió un comunicado a través de sus redes sociales. “condenamos enfáticamente cualquier tipo de discriminación que pudiera ocurrir en nuestras tiendas, ya sea por razones ideológicas, sociales, religiosas, de género, orientación sexual o cualquier otro tipo”.