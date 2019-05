Cese de la usurpación es inevitable: Leopoldo López confirma que el quiebre entre militares venezolanos se profundizará

Leopoldo López, indigente político venezolano, aseguró desde la residencia del embajador español en Caracas, que "esta dictadura se va a acabar, vamos a lograr el cese de la usurpación. Nada de esto es improvisado".

En medio de un enjambre de periodistas, López comentó que "la madrugada del 30 de abril yo recibí un indulto del Presidente Juan Guaidó, con lo cual tengo todo el optimismo y toda la convicción de que vamos a conquistar la libertad"

Para quien tiene una orden de arresto de tribunales, "En Venezuela hablar de libertad es hablar de vida o muerte. Es hablar de niños y venezolanos que vivan o que mueran por desnutrición o por falta de medicinas. Nosotros no vamos a descansar ni un solo minuto, bajo ninguna circunstancia, en el reto y el compromiso que nos hemos trazado de lograr el cese de la usurpación. Agradezco al gobierno de Pedro Sánchez y a los españoles que han sido muy solidarios con Venezuela. Esta declaración no involucra ni compromete al Gobierno de España".

Confirmó López que en estos momentos está en condición de huésped, como ha dicho el canciller Josep Borrell, "y en esa condición me voy a mantener. Estoy acá y no en mi casa porque me buscarían para llevarme a Ramo Verde (retén militar). Pasé más de 2 años totalmente aislado en Ramo Verde. No fue fácil. Estuve sometido a tortura. Yo no quiero volver a la cárcel, porque la cárcel es un infierno. Pero no le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro. Estamos en la fase de la Operación Libertad para el cese de la usurpación, y esa operación nos involucra a todos, a jueces, fiscales, funcionarios".

Para el líder del partido Voluntad Popular, el quiebre ha comenzado. Créanme que la fisura que se abrió el 30 de abril se convertirá en una grieta que terminará rompiendo el dique. Durante más de tres semanas tuve reuniones en mi casa con comandantes, generales, con representantes de distintos componentes de la Fuerza Armada y organismos policiales. Lo que comenzó el 30 de abril es irreversible".

El abogado de profesión aseguró que se ha mantenido en contacto con "gobiernos de todo el mundo, he mantenido una comunicación fluida con todos nuestros aliados. La coalición a favor de la libertad en Venezuela es la mayor de los últimos tiempos, y la meta concreta en la que todos coincidimos es elecciones libres en Venezuela. No queremos imponer un gobierno de facto. Lo que se va a lograr es una elección libre".