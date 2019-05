La misteriosa advertencia de Donald Trump sobre crisis en Venezuela: "Muchas cosas van a suceder la próxima semana o acaso antes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió sobre la crisis que enfrenta Venezuela tras las protestas ocurridas durante los últimos días, tras los llamados a marchar del presidente encargado Juan Guaidó y la liberación del líder opositor Leopoldo López, que derivó en un fallido alzamiento contra Nicolás Maduro.

En conversación con el programa nocturno de Trish Regan en Fox Business, el mandatario indicó sobre qué podría pasar con el país sudamericano. "Hay muchas opciones abiertas. Algunas no quiero mencionarlas porque son muy duras", expresó.

En ese punto, recalcó que "sin dudas, el objetivo es que recuperemos la democracia". "Hacemos todo lo que podemos hacer, con excepción del recurso extremo (…) Hay gente que quisiera que apeláramos al recurso extremo. Pero tenemos muchas opciones abiertas", señaló.

Consultado sobre cuáles son las opciones que podría tomar Estados Unidos, Trump enfatizó que "algunas realmente no me gustaría siquiera mencionárselas, porque son bastante duras. Pero veremos qué pasa con respecto al hambre. Ya no se ven cosas como esta. (Nicolás) Maduro no acepta alimentos, creo que debería aceptarlos. Sería mejor para él si lo hiciera. Porque la gente que se muere de hambre se desespera, y ya vemos lo que sucede en las calles".

"La gente se muere de hambre. No hay alimentos, no hay agua", remarcó el gobernante, recordando que Venezuela antes era una nación millonaria gracias al petróleo, pero que en la actualidad éste se encuentra "hipotecado entre China y Rusia por todo el dinero que pusieron allí en estos años". Por lo mismo, precisó que en la actualidad "es un país que enfrenta la ejecución hipotecaria".

Sobre Maduro, manifestó que "está perdiendo mucho control" y que su gobierno demuestra "el fracaso del socialismo", mientras que alabó a Guaidó. "Lo he estado observando en las calles, en las mismas calles donde están matando a la gente, y él está allí haciendo actos. Es muy valiente, de verdad", expresó.

Por último, realizó una predicción sobre qué pasará en Venezuela durante los próximos días: "Muchas cosas van a suceder durante la próxima semana. Y acaso antes. Veremos qué pasa. Estamos tratando de ayudar a la gente, queremos repartir comida y medicinas".