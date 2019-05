"Los hallazgos son inaceptables": la alarmante tasa de "contacto sexual no deseado" de las Fuerzas Armadas de EEUU

Un informe del Pentágono reveló que las agresiones sexuales en las fuerzas armadas estadounidenses aumentaron un 38% desde el 2016 hasta el 2018.

La encuesta anónima fue realizada a 13,000 mujeres y 7,500 hombres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y los Marines.

Durante el año pasado se produjeron 20.500 casos de "contacto sexual no deseado", que engloba desde agresión sexual hasta violación.

El sondeo revela que las mujeres entre 17 y 24 años están en mayor riesgo de sufrir un ataque, que según sus creadores tiene 95% de confiabilidad.

El informe también revela que el alcohol estuvo presente en un 62% del total de los casos y que sólo uno de cada tres casos fueron denunciados ante las autoridades competentes.

"El asalto sexual es ilegal e inmoral, es inconsistente con la misión de los militares y no será tolerado", el indicó el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, junto con llamar a criminalizar esta práctica, según recoge BBC News.

Por su parte, el comandante de la Infantería de Marina, general Robert Neller, indicó que los hallazgos son inaceptables. Los infantes de marina saben que la agresión sexual es un delito".

"Espero que todos los Marines de todos los niveles combatan este comportamiento criminal. Somos mejores que esto. Mantén tu honor limpio", escribió Neller en Twitter.

I expect all Marines at all levels to combat this criminal behavior. We are better than this. Keep your honor clean. https://t.co/xZGrOIPeir

— Robert B. Neller (@CMC_MarineCorps) May 2, 2019