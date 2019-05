Siguió de largo: avión termina en un río al final de la pista de aterrizaje en Florida

Un avión chárter con 143 personas a bordo que viajaba desde Cuba al norte de Florida terminó el viernes en un río al final de una pista de aterrizaje. No se reportaron heridos graves ni fallecidos, dijeron las autoridades.

El Boeing 737, que llegó a la estación aérea naval de Jacksonville procedente de la base naval en la bahía de Guantánamo, en Cuba, con 136 pasajeros y siete tripulantes a bordo, se salió de la pista hacia el río St. Johns, explicó un comunicado del complejo militar.

El departamento de policía de Jacksonville informó en Twitter que una unidad de la marina acudió al lugar del siniestro. La aeronave estaba en una zona poco profunda y no quedó sumergida. Veintiuno de los pasajeros fueron trasladados a hospitales locales en buen estado, agregó.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

