Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 6 al 12 de mayo

…Amigos iniciamos esta semana con una Luna Nueva que nos da la posibilidad de enfrentar situaciones, aun siendo muy difíciles, de la mejor manera, no han sido días sencillos, han habido pruebas complejas, sin embargo seguimos adelante aunque la vida nos presente instancias duras, va a depender de la búsqueda de esa fortaleza interna, que todos tenemos, para que podamos seguir sin desfallecer, no es fácil, sin embargo es una lucha constante a la que diariamente estamos expuestos, incluso nos puede pasar con las cosas más simples de la vida, pero si permitimos que las energías negativas nos ganen, y cedemos ante ellas dejando de pelear, pues simplemente ellas habrán ganado y nosotros estaremos solos, y sin nada porque continuar, no permitamos nos alejen de aquello que amamos, no perdamos la fe a pesar de todas las dificultades, solo cada uno de nosotros puede dar marcha hacia adelante, sigamos entonces a pesar de todo y veremos la luz muy pronto en nuestro camino, nada ni nadie debe tener tanta fuerza y poder que nos aleje de nuestras metas e ideales, dentro de nosotros existe un toque de divinidad que nos permite contener la lama de la vida, pues a adelante entonces, buenas vibras y que todo lo maravilloso que nos merecemos las buenas personas llegue a nuestras vidas,asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta es una semana en la que el equilibrio estará muy cerca de nosotros, apelemos a él porque si lo hacemos todo nos fluirá positivamente…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente con la posibilidad de que todo sea constructivo para nosotros si entendemos que dentro de uno está esa capacidad de hacer las cosas cambien en nuestro favor…nuestra Vibración Numerológica predice que en nuestra mente está la opción de los cambios, solo hay que hacerla salir…nuestros Números para este período son (4, 5, 13, 14) y nos avisan que es factible hacer cambios, pero dependen de uno…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a en calma ver más allá de lo evidente, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Iniciativa…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana en la que los imprevistos estarán a flor de piel, hay que estar preparados a que en cualquier momento aparezca alguna situación excepcional, para aquello sería bueno adelantarnos a ellas…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente en una constante instancias de posible cambio, hay que estar alertas para esta situación energética…nuestra Vibración Numerológica predice que si estamos muy pendientes de lo que sucede podríamos controlar incluso lo inesperado…nuestros Números para este período son (2, 3, 20, 21) y nos avisan que si no dejamos nada al azar podremos generar cambios productivos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tenernos paciencia, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Paciencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, venimos de pasar situaciones inesperadas y muy complejas, sin embargo con la fortaleza de no permitir estas nos destruyan, al final, con dolor, salimos más fuertes, pero no es fácil…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente con la opción de encerrarnos a llorar nuestras penas o seguir templadamente hacia la luz y alcanzar el éxito…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos frente a la opción de seguir y poder alcanzar metas, es decisión de uno…nuestros Números para este período son (1, 9, 10, 19) y nos avisan que esta es semana de transición, más no de descanso si sabemos que no podemos descansar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a transmutar todo lo negativo en favorable para nosotros, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, estos días dependerá mucho de nosotros las metas logradas, o incluso simplemente los nuevos caminos a transitar, en nosotros está la comprensión…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente con tanto poder que si no lo usamos sería un desperdicio…nuestra Vibración Numerológica predice que aprovechemos que estaremos muy creativos y con disposición a resolver muchas cosas…nuestros Números para este período son (5, 7, 16) y nos avisan que será semana de posibles decisiones importantes, si así decidimos que sea…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener una total claridad, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Brillo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, si no dejamos que las ilusiones nos inunden, eliminando nuestra razón, podremos ver las salidas más adecuadas y resolver en favor nuestro, de lo contrario caeremos en sueños que no podremos concretar…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente con mucho trabajo, pero también con la energía para enfrentarlo y/o para no querer hacer nada, si optamos por lo primero será muy productivo…nuestra Vibración Numerológica predice que tendremos la habilidad de resolver problemas con rapidez…nuestros Números para este período son (0, 3, 21) y nos avisan que será buen momento para buscar ayudas que llegarán en la medida presentemos proyectos prácticos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a aterrizar en lo fundamental, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, si no mezclamos las cosas, lo material con lo espiritual, y ponemos cada cosas en su lugar, podremos tener una semana eficiente y productiva, cuidado con las mezclas…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente con la capacidad de ver con caridad para poder solucionar, aprovechemos esta instancia…nuestra Vibración Numerológica predice que si no nos perdemos en la ambición del poder las cosas fluyen positivamente para nosotros…nuestros Números para este período son (1, 8, 10) y nos avisan que en estos días entenderemos lo que es karma, tratemos corregir errores…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener conciencia de aquello que debemos y lo que no debemos hacer, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Fortaleza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que hay que ser consecuente con todo aquello que hacemos y decimos, hacer el desentendido de nuestros actos nos dejará mal parados, mejor enfrentar…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mago” que nos dice estaremos energéticamente con presencia y disposición para ordenar con precisión…nuestra Vibración Numerológica predice que si no caemos en agresividades, y somos más flexibles, las cosas fluirán favorablemente para nosotros…nuestros Números para este período son (1, 6) y nos avisan que podremos estar frente a la opción de elegir un nuevo camino, razonemos y elijamos bien…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver con frialdad el panorama real, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Estabilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, paciencia y mucha templanza para continuar, la vida a veces nos trae sorpresas que nos cuesta enfrentar, sin embargo es lo que hay y hay que hacerlo…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “La Muerte” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de cambios, que si los enfrentamos de manera práctica, serán muy productivos…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos muy atractivos para los demás, es buena oportunidad para avanzar…nuestros Números para este período son (4, 13) y nos avisan que aparecen ayudantes para que podamos alcanzar nuevas posibilidades…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener el ánimo de seguir adelante, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, podría ser que sintamos inseguridad, y hasta temor, de hacer y/o decir cosas, seamos racionales, analicemos, y hagamos lo que debemos, las energías negativas saben cómo engañar…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Enamorados” que nos dice estaremos energéticamente como divididos, dispersos y hasta inquietos por equivocarnos a la hora de elegir…nuestra Vibración Numerológica predice que si dejamos los temores de lado podremos elegir dentro de las opciones que se nos presenten…nuestros Números para este período son (3, 6, 12) y nos avisan que los afectos estarán muy presentes, recordemos separar las cosas y darle a cada tema su lugar sin mezclar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tomar las cosas en calma y con paciencia, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Flexibilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, esta semana debemos recordar que si perdemos la fe, empezando por nosotros mismos, será difícil logremos superar los obstáculos, y mucho menos triunfar…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente en la posición de dominar, pero si no tenemos fe podríamos ser los dominados…nuestra Vibración Numerológica predice que nuestra intuición será una gran colaboradora, perdámosle el miedo a ese sexto sentido…nuestros Números para este período son (2, 8, 11) y nos avisan que será muy buena la relación fe intuición, permitamos entonces que esos mensajes del otro lado, analizándolos, nos sean de ayuda…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda a seguir adelante visualizando la luz, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Certeza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, si tenemos los conocimientos necesarios será inevitable podamos ir por el camino correcto, y si no tenemos esa sabiduría pus entonces busquemos a quien la posea para usarla en nuestro favor…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de saber realmente, sin equivocarnos, que debemos hacer…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos prudentes, pero no dejamos de racionalizar los eventos que se nos presenten, será una semana productiva…nuestros Números para este período son (2, 20) y nos avisan que tenemos muy buenas vibras para que todo fluya en positivo…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a mantener calma sin perder el empuje, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, será un período en el que el trabajo material, y las ambiciones personales, lograrán vibrar de manera muy interesante para darnos opciones que serán de gran colaboración para nosotros…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente con la fuerza de la determinación y el poder de hacer sentir frente a quien sea…nuestra Vibración Numerológica predice que…nuestros Números para este período son (3, 4) y nos avisan que podemos construir y/o reconstruir, pero de que hacemos algo productivo lo hacemos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a permitirnos la frialdad de seleccionar sin errar, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…